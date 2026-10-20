La serie de Harry Potter ya pulveriza el récord de la saga: Esta es la millonaria cifra que le está costando a HBO - HBO MAX

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter ha emprendido la ambiciosa tarea de adaptar la saga escrita por J.K. Rowling dedicando una temporada a cada libro, incluyendo detalles que las películas no pudieron abarcar. No es de extrañar, por tanto, que el rodaje de su primera entrega, que llegará a HBO Max el 25 de diciembre, se haya prolongado durante varios meses lo que ha hecho que su coste alcance cifras superiores incluso a las de la saga cinematográfica.

Según informa The Times, a finales de 2025 -cuando el rodaje se encontraba aproximadamente a la mitad- la serie ya le había costado a HBO 147,4 millones de libras, que equivaldría a unos 175 millones de euros. Se trata de cifras presentadas por Plum Jam Productions, empresa perteneciente a HBO y encargada de producir la ficción en el Reino Unido, donde los gastos de producción de las series de televisión son de dominio público, por lo que cualquier puede consultarlos.

El rodaje se llevó a cabo entre julio de 2025 y mayo de 2026. Por tanto, las cifras publicadas equivaldrían a seis meses de filmación, cuando a la serie le quedaban aún cinco meses por delante, además de una postproducción repleta de costosos efectos visuales. Así, el presupuesto final bien podría superar los 250 millones de dólares (más de 220 millones de euros) que costó la película más cara de Harry Potter, El misterio del príncipe.

LA SERIE DE HARRY POTTER YA ES MÁS CARA QUE ALGUNAS PRODUCCIONES DE MARVEL

Según apunta The Times, tan solo la cantidad que la serie ya ha invertido en su producción, sin contar los gastos que aún tiene por delante, ya supera el gasto total de películas como El regreso de Mary Poppins o incluso producciones de Marvel como Capitán América: El primer vengador y series del estudio como Moon Knight.

La primera temporada de la serie adaptará Harry Potter y la piedra filosofal, el primer libro de la saga literaria, y contará con Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton tomando el testigo de Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson como el trío protagonista. Completan el reparto John Lithgow como Albus Dumbledore, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Janet McTeer como Minerva McGonagall o Paapa Essiedu como Severus Snape, entre otros.