Archivo - La serie de Harry Potter ficha a su Voldemort... en su forma original - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

La primera temporada de la serie de Harry Potter desembarcará en HBO Max el 25 de diciembre con Dominic McLaughlin en el papel del mago titular. Y ya antes incluso de su estreno, la plataforma ha confirmado que tres personajes clave se incorporarán a su segunda entrega: Dobby, Ginny Weasley y Tom Ryddle.

HBO Max ha anunciado en un comunicado de prensa que Lenny Rush, Bonnie Hill y Billy Barratt son los actores escogidos para interpretar respectivamente a Dobby, el elfo, Ginny Weasley y Tom Ryddle, el joven y talentoso mago que terminaría convirtiéndose en Lord Voldemort.

Rush es conocido por su participación en series como Doctor Who o Slow Horses, mientras que Barratt es reconocido por trabajar en la película de terror Devuélvemela y Kraven the Hunter.

En el caso de Hill, la actriz tomará el relevo de Gracie Cochrane como Ginny Weasley después de que esta anunciara en un comunicado junto a su familia que dejaba la serie tras la primera temporada.

EL FICHAJE DE BARRAT COMO TOM RYDDLE

Asimismo, el fichaje de Barratt para interpretar a Tom Riddle le convierte técnicamente en el primer actor escogido para dar vida a Voldemort en la segunda temporada de la adaptación televisiva de Harry Potter. Los fans llevan meses haciendo sus apuestas sobre qué actor podría dar vida al señor tenebroso a lo largo de la serie.

Sin embargo, nadie había reparado hasta ahora en que el primer elegido para dar vida al personaje sería, en realidad, su versión más joven, Tom Riddle. Tanto en la novela de J. K. Rowling como en la franquicia cinematográfica protagonizada por Daniel Radcliffe, el personaje aparece como un recuerdo que cobra vida a través de su diario.

No obstante, la serie de HBO podría mostrar aspectos de la vida de Ryddle que hasta ahora no se habían mostrado.

"Harry Potter no tiene nada de especial... o al menos eso es lo que le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión al Colegio de Magia y Hechicería de Hogwarts, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura. Sin embargo, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry debe encontrar el valor para demostrar su valía frente al mago más oscuro de todos", reza la sinopsis de la temporada 1 de la serie.

Además de McLaughlin, la serie de Harry Potter también cuenta en su elenco con Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley y Warwick Davis como Filius Flitwick.

Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bel Powley como Petunia Dursley, Paul Whitehouse como Argus Filch, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bertie Carvel como Cornelius Fudge y Luke Thallon como Quirinus Quirrell, entre otros muchos, completan el reparto.