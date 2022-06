¿Quién es Vecna, el villano de Stranger Things 4?

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Desde el 27 de mayo ya se puede disfrutar en Netflix de los nuevos episodios de la temporada 4 de Stranger Things. En su última aventura hasta la fecha, los adolescentes de Hawkins tienen que enfrentarse a Vecna, el nuevo villano de la ficción de los hermanos Duffer que, como el Demogorgon o el Azotamentes (Mind Flayer), toma su nombre del popular juego de mesa Dragones y Mazmorras. Pero... ¿quién es esta monstruosa nueva bestia del Upside Down?

((ATENCIÓN ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la serie sobrenatural de Netflix, Vecna tiene una apariencia humanoide y varios tentáculos adheridos a su espalda, con los que 'poseé' a sus víctimas y se alimenta de sus traumas más oscuros. Además, su terrorífico aspecto recuerda mucho a las formas y texturas del Upside Down.

Como los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, han asegurado a IGN, este nuevo y mortífero antagonista, que "tenía que ser un villano diferente a todos los anteriores", está inspirado en las figuras del cine de terror que más les horrorizaron en su infancia, como Pinhead (Hellraiser), Freddie Krueger (Pesadilla en Elm Street) o Pennywise (It).

"Era necesario que fuera más que una criatura, más que una malvada nube de partículas. Tenía que ser un villano humanoide con más profundidad, más dimensión y mucha más maldad. Así es Vecna", han explicado los showrunners.

LA IDENTIDAD DE VECNA EN STRANGER THINGS

Tal y como sabrán los fans de Stranger Things que hayan disfrutado ya de los siete primeros capítulos, más allá de sus poderes sobrenaturales y su maldad, el final de la primera parte de la cuarta temporada revela mucho más sobre Vecna, incluyendo su verdadera identidad.

En el séptimo episodio, mientras intentan contactar con sus amigos en el Upside Down, Dustin, Erica y Will comienzan a intentar descifrar todo lo que está pasando... y ofrecen más detalles del monstruo, el por qué de sus asesinatos, cómo abre los portales desde una dimensión a otra y su relación el Azotamentes (The Mind Flayer).

Stranger Things 4 came out one week ago and I'm still thinking about this scene (SPOILER) pic.twitter.com/uXxtjKJ88A — Netflix (@netflix) June 3, 2022

"¿Y si con cada asesinato, no solo mata gente, sino que crea un vínculo muy poderoso con las víctimas? Algo tan poderoso como para abrir un agujero en el espacio-tiempo", se pregunta Dustin que recuerda también que Eleven abrió el primer portal al entrar en conexión mental con el Demogorgon. "Está abriendo más portales", señala Will descubriendo así que con cada muerte Vecna traza una nueva conexión entre ambas dimensiones.

Y los abre, por orden del Azotamentes ya que, deducen los jóvenes protagonistas, Vecna es algo así como el general de las huestes del Upside Down. "Si el demogorgon era su soldado raso, Vecna es su general de alto rango. Un general capaz de abrir portales", alerta Dustin.

Pero es al final del capítulo, en la trama de Eleven en el laboratorio, donde tiene lugar la gran revelación sobre Vecna. Y es que el monstruo, el general del Upside Down, fue un día Henry Creel, el hijo de Victor Creel, el personaje interpretado por Robert Englund... que a su vez es Peter Ballard, el asistente en el laboratorio que acompaña a Eleven y el resto de sujetos de experimentos interpretado por Jamie Campbell Bower.

Pero las sorpresas no acaban ahí, ya que en el tramo final del episodio se revela que Henry Creel/Peter Ballard fue también objeto de experimentos y que, de hecho, él es el número Uno, el primer niño con el que experimentó el doctor Martin Brenner. Él ha sido quien ha estado manipulando a Eleven para ganarse su confianza y conseguir que le quite el chip que neutraliza sus poderes y que, por seguridad, le insertaron.

Después de que Once le quite el chip, y de dejarla en una habitación, Uno recorre el hospital acabando con todo y con todos cobrándose una sangrienta venganza que llevaba planeando hace tiempo. Así, se revela que Eleven no fue la causante de la matanza del laboratorio, cómo ella creía, sino que fue Henry Creel/Peter Ballard.

Es más, ella de niña se enfrentó a Uno y, en un terrible choque de poder, abrieron un portal al Mundo del Revés dónde quedó atrapado Henry Creel/Peter Ballard y fue corrompido por la oscuridad y por el mal convirtiéndose en Vecna.

VECNA EN DRAGONES Y MAZMORRAS

Sin embargo, dentro del universo de Dragones y Mazmorras, Vecna es un poderoso mago no muerto, también conocido como 'liche', que, para seguir siendo inmortal, debe practicar la nigromancia. Este brujo almacena las almas de sus víctimas en 'filacterias', amuletos decorados con runas que, de manera similar a los Horrocruxes de Harry Potter, solo con su destrucción se puede acabar con la vida eterna de Vecna.

Los orígenes de esta criatura se remontan a la primera versión del juego de mesa, datado en 1974. Vecna era el gobernante del Imperio Ocluido en Oerth, un planeta del sistema planetario Greyspace. Tras ser traicionado por su lugarteniente Kas, el cuerpo mortal del mago fue completamente destruido, a excepción de uno de sus ojos y su mano izquierda. De esta forma, Vecna se convirtió en liche.

Los fans de Stranger Things ya pueden ver en Netflix los siete primeros episodios de la cuarta entrega para ver si Mike, Will, Once, Lucas, Dustin y compañía consiguen frenar a esta tenebrosa criatura. La segunda parte de la temporada, con tan solo dos capítulos pero de larga duración, se estrenará en la plataforma el próximo 1 de julio.