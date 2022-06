Stranger Things 4: ¿Por qué Once ha perdido sus poderes?

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Mike, Will, Dustin, Lucas, Max y compañía ya han regresado a Netflix con la temporada 4 de Stranger Things para enfrentarse, una vez más, a los aterradores peligros del Upside Down. Sin embargo, tras los traumáticos acontecimientos de la tercera entrega, Once ha vuelto a la pantalla, pero desprovista de los icónicos poderes que caracterizan al personaje interpretado por Millie Bobby Brown.

Si bien con cada nueva temporada de la ficción sobrenatural las habilidades telequinéticas y telepáticas de Once se veían incrementadas, en el penúltimo capítulo de la tercera temporada un mordisco por parte del Azotamentes (Mind Flayer) hace que sus poderes se agoten por completo.

Durante una enérgica pelea en los bosques de Hawkins, Once se resiste al Azotamentes cortando por la mitad tres de sus tentáculos, hasta que la bestia la alcanza y sujeta por el tobillo acercándola a su boca. Sus amigos tiran de ella para que la temible criatura no se la lleve a sus fauces, al mismo tiempo que Lucas dispara al tentáculo que la sujeta y, aunque este se separa del cuerpo del Azotamentes, sigue atravesando de un mordisco el tobillo de Once.

Cuando la joven cae al suelo liberada del monstruo, Mike agarra con fuerza la parte del tentáculo que sigue incrustada en el cuerpo de su amiga y se deshace de él. Finalmente, Once se recompone y le asesta un último golpe telequinético al Azotamentes. Mientras la criatura se descompone brevemente, al grupo le da tiempo a huir.

Aunque la pandilla cura las heridas de una Once muy debilitada y malherida, hasta que no llegan al centro comercial Starcourt no se dan cuenta de que la joven aún tiene un fragmento del tentáculo del Azotamentes dentro de la mordedura. Tras focalizar sus últimos esfuerzos en sacar al pequeño monstruo de su cuerpo, Once intenta mover con la mente un coche, pero es incapaz. Este es el inicio del ocaso de sus poderes.

No obstante, la joven no se percata de la pérdida completa de sus habilidades sobrenaturales hasta que intenta mover telequinéticamente una lata de refresco, un ejercicio sencillo que hacía en sus primeros entrenamientos en el laboratorio de Hawkins, pero tampoco lo consigue. A pesar de la pérdida de los poderes de Once, el grupo logra acabar con el Azotamentes gracias a Jim, cuyo 'sacrificio' cierra el portal que comunicaba el pueblo con el Upside Down.

En el epílogo del último episodio, que toma lugar tres meses tras la pelea en Starcourt, Once vuelve a intentar mover un oso de peluche con la mente mientras prepara la mudanza para abandonar Hawkins, pero no lo logra.

Como han revelado los recientemente estrenados tráilers de la temporada 4 de Stranger Things, en esta nueva entrega Once aún no ha recuperado sus poderes. Sin embargo, es una incógnita si la pérdida es para siempre o simplemente está sufriendo un bloqueo temporal tras empezar a recordar su traumático pasado en el laboratorio de Hawkins.

Sin embargo, para saber si finalmente Once recupera sus habilidades telepáticas y telequinéticas para enfrentarse a Vecna, el nuevo monstruoso villano del Upside Down, los fans tendrán que ver la primera parte de la recién estrenada cuarta temporada de Stranger Things. La segunda tanda, que estará compuesta de 2 episodios, verá la luz el 1 de julio.