Stranger Things 4 revela el nombre de su monstruo final con guiño a Dragones y Mazmorras

El tráiler de la cuarta temporada de Stranger Things, publicado por Netflix, está causando sensación entre sus fans. En él, se pueden apreciar varios detalles referentes a los nuevos episodios, y uno de ellos es el del nuevo villano que tendrá presencia en la serie.

Al final del tráiler aparece un monstruo de apariencia humanoide, con un tenebroso y marchito rostro y varios tentáculos adheridos a su espalda. Ha sido la propia plataforma de streaming, a través de Twitter, la que ha revelado el nombre del villano: Vecna.

Además, en una entrevista a IGN, los hermanos Duffer, creadores de la serie, han asegurado que ya desde la segunda temporada querían hacer un personje que fuera similar a las figuras de terror que les aterrorizaban cuando crecían, como Freddie Kruger, Pinhead o Pennywise.

"Estos fueron los monstruos que realmente nos inspiraron esta temporada", aseguran los hermanos Duffer. "Otra cosa que realmente queríamos hacer era volver a la primera temporada y hacer un monstruo que pudiéramos hacer sobre todo de forma práctica. Queríamos una presencia en el plató ante la que nuestros actores pudieran reaccionar, mientras que en la tercera temporada reaccionaban ante una pelota de playa. Queríamos algo que pudiéramos filmar, y creo que eso hace que este villano sea más aterrador, más real y tangible", finalizan los creadores de Stranger Things, que también son los guionistas y directores.

