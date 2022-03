El marcha una serie precuela de It en HBO Max que relatará los orígenes de Pennywise

Archivo - Pennywise, el temible payaso de It que se inspira en John Wayne Gacy

Después de que Andy Muschietti llevase de nuevo la novela It de Stephen King a la gran pantalla, en dos películas estrenadas en 2017 y 2019, ahora Warner Bros. trabaja una serie para HBO Max que relatará los orígenes de Pennywise, el diabólico payaso.

Según señala The Ankler, la ficción se titularía, Bienvenidos a Derry y exploraría el origen del siniestro personaje encarnado por Bill Skarsgard que se escondía en la ciudad de Derry, Maine, surgiendo cada 27 años para atemorizar a la comunidad y alimentarse del temor de sus jóvenes.

Y, aunque por el momento no se ha confirmado la participación de ninguno de los protagonistas de las dos entregas, tanto Andy y Bárbara Muschietti, estarían desarrollando junto a Jason Flush la trama de la serie que estaría ambientada en la década de los 60.

Precisamente, antes del estreno de IT, Capítulo 2, ya se especulaba con la posibilidad de que se desarrollase un spin-off y la productora de filme, Bárbara Muschietti, no tardó en apuntar a que "hay toda una mitología en el libro", por lo que no es de extrañar, que quieran ahondar en los orígenes del diabólico ente.

Teniendo en cuenta que IT, Capítulo uno, amasó más de 700 millones de dólares en los cines de todo el mundo y que su secuela recaudó unos nada desdeñables 473 millones de dólares, es lógico que Warner quiera ampliar el universo de la criatura creada por Stephen King.