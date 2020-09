¿Prepara Netflix un spin-off de Stranger Things centrado en Hopper?

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Stranger Things es una de las series más populares de Netflix desde el mismo momento de su estreno. Los fans siguen esperando la 4ª temporada, de la que ya se ha adelantado el regreso del sheriff Hopper tras su aparente muerte. Y, según las últimas informaciones, el servicio de streaming está planteándose expandir la historia del personaje de David Harbour con un spin-off.

Recientemente los hermanos Duffer, creadores de la ficción, explicaron que habría al menos una 5ª temporada de Stranger Things, ya que la cuarta no es el final, pese a que ya tienen planeado cómo acabará la historia de los habitantes de Hawkins.

Por el momento, y tras los retrasos en la producción causados por la pandemia de coronavirus, no hay una fecha prevista para el estreno de la 4ª temporada en Netflix. Pero los últimos rumores, de los que se hace eco We Got This Covered, apuntan a que el servicio de streaming quiere seguir expandiendo el universo Stranger Things, incluso después del final planeado por los hermanos Duffer.

El medio, que anteriormente ya habló de una posible película de Stranger Things para culminar la historia, asegura que ya hay planes para un spin-off del sheriff Jim Hopper. We Got This Covered fue el mismo portal que informó acertadamente sobre la precuela de The Witcher: Blood Origins.

En caso de confirmarse, la nueva serie continuaría con las aventuras del personaje de Harbour una vez la serie principal se haya cerrado. Por ahora, y a la espera de las temporadas que quieran hacer los Duffer, todo esto no son más que rumores. Pero está claro que Netflix tiene grandes planes para los personajes de Stranger Things.