Obi-Wan Kenobi 1x04 revela el secreto más truculento del Imperio

Obi-Wan Kenobi, la nueva serie del universo Star Wars, ha superado su ecuador con el lanzamiento de su cuarto capítulo en Disney+. Una antepenúltima entrega en la que el Jedi interpretado por Ewan McGregor descubre uno de los secretos más turbios y macabros que esconde el Imperio gobernado por Palpatine.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El más reciente episodio de la serie muestra cómo Obi-Wan y su nueva compañera de aventuras Tala (Indira Varma) salen al rescate de Leia después de que la pequeña cayera en manos de Reva. La pérfida Tercera Hermana se la ha llevado hasta el cuartel general de los Inquisidores ubicado en Nur, una luna oceánica perteneciente al sistema Mustafar, el hogar de Darth Vader. Allí la interroga para que le diga dónde se esconde el Jedi y sus aliados después de que este salvase milagrosamente su vida tras su enfrentamiento con Vader.

Al llegar a la Fortaleza de la Inquisición, que flota sobre las aguas de Nur, en la que Obi Wan se cuela con la inestimable ayuda de Tala, el Jedi comienza a recorrer sus instancias en busca de la joven princesa y es entonces cuando se encuentra con un terrible hallazgo que lo deja atónito: Los cadáveres de los Jedis asesinados por el Imperio tras la Orden 66.

Los cuerpos sin vida de los usuarios de la fuerza están conservados en unos tanques acristalados, tal y como murieron. "Este lugar no es una fortaleza, es una tumba", exclama con pavor el personaje de Ewan McGregor.

Entre estos cadáveres se pueden reconocer a algunos personajes con historia dentro de la saga Star Wars, que sufrieron el fatídico destino que también busca Reva para Obi Wan y que han sido rápidamente reconocidos por los fans de la franquicia. Por ejemplo, Tera Sinube, Maestro Jedi que apareció en múltiples episodios de The Clone Wars; incluso un Youngling, niños reclutados por la Orden Jedi, presumiblemente capturado durante el ataque al Templo Jedi tras la Orden 66.

La razón por la cual las fuerzas imperiales han decidido preservar los cuerpos sin vida de los Jedi es todavía un misterio. Algunas hipótesis aportadas por medios especializados, como We Got This Covered, es que lo hacen para extraer sus midiclorianos, formas de vida microscópicas inteligentes, y así crear una sensibilidad artificial a la Fuerza, tal y como pretendía hacer Moff Gideon con Grogu (Baby Yoda).

Otra teoría, o una variante de esta misma, es que se trate del comienzo de los proyectos de clonación del propio Palpatine (Darth Sidious) que busca no ya crear soldados sensibles a la Fuerza, sino perpetuar su forma material clonándose a sí mismo tal y como relató la trama del Episodio IX: El ascenso de Skywalker que reveló que el deformado Snoke, Líder Supremo de la Primera Orden, era en realidad un clon fallido del propio Palpatine.

Para conocer las verdaderas intenciones del Imperio con este tenebroso proyecto que guardaban en secreto, habrá que esperar a los próximos episodios de Obi-Wan Kenobi, que se emiten cada miércoles en Disney Plus.