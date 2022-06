¿Quién es el hermano de Obi-Wan Kenobi en la serie de Star Wars?

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

El tercer capítulo de Obi-Wan Kenobi ha traído consigo grandes revelaciones. Y la más sorprendente de todas, es la de que el maestro Jedi encarnado por Ewan McGregor tuvo una familia... que vagamente recuerda.

Y es que, en una conversación con la joven Leia, el veterano jedi le comenta a la niña que tiene borrosas imágenes del pasado de su madre, de su padre y de un hermano. Pero... ¿De quién se trata? Y es que no son pocos los fans que ya se plantean esta y otras cuestiones, como si ha aparecido anteriormente en alguna otra serie, película o ficción de Star Wars.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como los seguidores acérrimos de la saga bien ya sabían, y cómo le cuenta Obi-Wan a Leia en el tercer capítulo cuando la niña le pregunta al jedi si conoce a sus verdaderos padres, los niños sensibles a la Fuerza son apartados de su familia a muy temprana edad para ser entrenados por la Orden Jedi.

"Sé como sientes. A los Jedi nos separaban de nuestra familia muy jóvenes, pero aún me vienen recuerdos. Son destellos más bien, del chal de mi madre, de las manos de mi padre... recuerdo a un bebé. Sí creo que tenía un hermano, aunque no lo recuerdo bien", confiesa Obi-Wan justo antes de que tengan que hacer frente a una patrulla de soldados imperiales.

Una revelación sobre la infancia del maestro Jedi que ha sorprendido a los seguidores más acérrimos del universo creado por George Lucas, dejándolos completamente conmocionados y preguntándose de quién se trata. Y es que, por el momento, su identidad es un misterio ya que hasta ahora nunca había sido mencionando en el canon de la saga galáctica.

Si es cierto, recuerda Screenrant, que el plan original era que el hermano de Kenobi fuera nada más y nada menos que Owen Lars, el tío de Luke Skywalker. Algo que Lucas ya tenía previsto revelar cuando se encontraba desarrollando la historia de El Retorno del Jedi, pero este giro nunca se llegó a llevar a cabo en la versión definitiva.

Aunque, eso sí, posteriormente surgieron nuevos materiales del filme que sostenían la idea de que tanto Obi-Wan como Owen tenían una conexión familiar, lo que explicaría la tensa relación que ambos mantienen en la serie de Disney+.

Pero dicha idea se desechó cuando el Episodio II presentó a Owen oficialmente como el hermanastro de Anakin Skywalker. Una decisión que obviaba los sueños que experimentaba Obi-Wan durante su tiempo con Qui-Gon en los que tenía visiones de su familia, incluyendo un hermano que respondía al nombre de Owen.

Y no fue hasta 2015 cuando la saga explicó que estos recuerdos que experimentaba el maestro Jedi no eran visiones de su hermano, sino del futuro, puesto que a quien en realidad estaba viendo era Owen Lars y no Owen Kenobi.

Así, por el momento, la identidad del hermano de Obi-Wan Kenobi en la serie sigue siendo uno de los grandes misterios de Star Wars. Uno, que podría darse a conocer en los próximos capítulos de la ficción protagonizada por Ewan McGregor o, tal vez... en los próximos proyectos de la saga galáctica.