Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor y Star Wars defienden a Moses Ingram de los ataques racistas

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Tras su debut en los primeros capítulos de Obi-Wan Kenobi, Moses Ingram, la actriz que da vida a Reva, la Inquisidora conocida como la Tercera Hermana, ha sufrido ataques racistas por algunos fans de la saga. Un acoso en redes sociales que ni el protagonista de la serie, Ewan McGregor, ni la propia saga galáctica han pasado por alto.

Reva es uno de los personajes que más llama la atención de la miniserie, dado su odio visceral contra el maestro Jedi. Su deber como Tercera Hermana es la de ajusticiar a cualquier Jedi, gracias a su habilidad de sensibilidad a la Fuerza, cosa lógica debido a su naturaleza Sith.

Sin embargo, ese rencor obsesionado, pues ella cree que llevar a Obi-Wan ante Darth Vader le hará conseguir "lo que le deben". Es una mujer fría, despiadada, sagaz y capaz de derribar a cualquiera que se interponga en el camino de sus objetivos.

Ante los ataques racistas, McGregor ha lanzado un vídeo con un contundente mensaje de condena ante estas actitudes que, a su juicio, no son propias "de los verdaderos fans de Star Wars"

"Parece que algunos han decidido atacar a Moses Ingram en internet y enviarle algunos de los mensaje más odiosos y horrendos imaginables, he podido leer algunos de ellos esta mañana y me rompieron el corazón", afirma el actor y productor de la serie que tras ensalzar el trabajo de la actriz dice sentirse "repugnado" por ese tipo de mensajes de odio.

"Si le estás enviando mensajes de intimidación, no eres un fan de Star Wars para mi. No hay lugar para el racismo en este universo. Y apoyo totalmente a Moses", concluye el contundente mensaje de McGregor.

A personal message from Ewan McGregor. pic.twitter.com/rJSDmj663K — Star Wars (@starwars) June 1, 2022

Lucasfilm también ha defendido a la actriz con un hilo en Twitter, en el que daban la bienvenida a Ingram con un contundente mensaje: "no elijáis ser racistas". "Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Moses Ingram a la familia 'Star Wars' y estamos emocionados de que la historia de Reva se desarrolle", tuiteó la cuenta oficial de la saga.

"Si alguien tiene la intención de hacerle sentir incómoda de alguna manera, solo tenemos una cosa que decir: resistimos", continuó, para después dejar una frase mucho más contundente: "Hay más de 20 millones de especies inteligentes en la galaxia de 'Star Wars', no elijáis ser racistas".

There are more than 20 million sentient species in the Star Wars galaxy, don’t choose to be a racist. — Star Wars (@starwars) May 31, 2022

La férrea defensa de Disney se produce después de que Ingram compartiese algunos de los horribles mensajes que recibió a través de Instagram. Entre los comentarios estuvieron algunos como "eres un peón de la diversidad y no mereces ser amado ni recordado por este papel" o "ahora te has convertido en el San George Floydium de 'Star Wars', ¿eres feliz?"

"Para resumir, hay cientos de estos, cientos. Creo que lo que me molesta es ese tipo de sentimiento que he tenido dentro de mí, que nadie me ha dicho, pero este sentimiento que tengo es el de callarme y aceptarlo, ¿sabéis? Simplemente, tengo que soportarlo y no estoy preparada para ello", agregó. "Para continuar, solo quiero agradecer a las personas que me apoyaron en los comentarios, en los lugares en los que no me voy a ubicar. Y para el resto de vosotros: calmaos un poco", zanjó.

Aunque la compañía haya defendido a Ingram, eso no ha evitado que surgiesen más quejas del fandom, que comentó que Disney no defendiese de la misma forma a John Boyega o Kelly Marie Tran cuando los trolls los atacaron en redes sociales tras los estrenos de 'El despertar de la Fuerza' y 'Los últimos Jedi', respectivamente.

"Esto [la defensa a Moses Ingram] es maravilloso e importante, pero no puedo evitar preguntarme por qué no hubo una defensa similar con John Boyega, Kelly Marie Tran, Ahmed Best y demás", tuiteó una fan. "Esto debería haber sido lo normal desde el principio, pero esas personas fueron acosadas tanto que tuvieron que abandonar las redes sociales", espetó otro seguidor.

this is wonderful and important but I can't help but wonder why there was no defense like this for john boyega, kelly marie tran, ahmed best, etc. this should've been the standard since the beginning, but those people were bullied/harassed so much they had to leave social media. https://t.co/COsm3gcH3X — ashley - kenobi spoilers (@awinchestersgal) May 31, 2022

Hi. Where was this for John Boyega? https://t.co/S8LJDZUisV — 🤓dorian😎 (@dorisaurusrex) May 31, 2022

Now maybe y'all should do this more often & put more effort into it. https://t.co/IhczTlPjqA — Jeffrey Rousseau (@JRpotential) May 31, 2022