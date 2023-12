El final de la temporada 2 de What If, explicado: Así revoluciona el Multiverso Marvel

La serie de animación What If...? (¿Qué pasaría si...?) profundiza en líneas temporales alternativas en las que la historia es diferente a lo visto en el Universo Cinematográfico de Marvel. La segunda temporada ya ha estrenado su noveno episodio y, con él, ha llegado a su final.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el capítulo se ha dado respuesta al propósito del Dr. Strange Supremo, que en anteriores episodios había reclutado a Kahhori y a la Capitana Carter. Esta última es una vieja amiga suya de la primera temporada de la serie, por lo que le pide ayuda para salvar el multiverso. Aislado en el Sanctum Infinitum, el hechicero ha estado atrapando a seres con el poder de destruir universos.

Uno de ellos ha escapado y Strange necesita que Peggy vaya a buscarlo para atraparlo de nuevo. La heroína acepta pero, cuando se encuentra con ese misterioso personaje, resulta ser Kahhori. La mohawk advierte a la Capitana de que el brujo está mintiendo y no solo atrapa villanos sino también héroes. El objetivo final es alimentar una Forja con la que resucitar su universo, que él mismo destruyó, para así reencontrarse con su amada Christine.

La Capitana Carter y Kahhori se enfrentan a él, liberando a los héroes y villanos atrapados por Strange Supremo. Todos ellos comienzan una enorme batalla en el Sanctum Infinitum mientras las dos protagonistas tratan de escapar. Al final, llegan a la mencionada Forja y se ven obligadas a luchar contra el hechicero.

El villano, enloquecido, abre portales con los que arrojar a los personajes que ha atrapado. Todo parece perdido, pues ni siquiera Peggy con las Gemas del Infinito y los inmensos poderes de Kahhori son rivales para él. Pero Hela, la Diosa de la Muerte, toma una decisión. Antes de caer a la Forja, les lanza su corona para así cederles sus poderes. A continuación, Thor les lanza el Mjolnir, y otros personajes hacen lo propio con sus diferentes armas y poderes.

Con ellas, las heroínas esta vez sí pueden plantarle cara a Strange Supremo y Kahhori logra invocar portales con los que devolver a los personajes sentenciados a sus universos antes de que alimenten la Forja. Enfurecido, Strange desata su furia, dando rienda suelta al terrible demonio que guarda en su interior. En un golpe a la desesperada, Peggy agarra las cinco Gemas del Infinito y le asesta un puñetazo que consigue separar momentáneamente a Strange de la oscuridad que le consume.

Eso apenas dura unos instantes, pero el hechicero se da cuenta de su error. Cuando el demonio vuelve a apoderarse de él, agarra a la Capitana y ambos se arrojan al vacío, hacia la Forja. A base de golpes, Peggy se libera y se agarra a un saliente. Y cuando el demonio va a lanzar un conjuro para atraerla, Strange surge de su interior y le detiene. El hechicero se redime así, cayendo definitivamente en la Forja y haciendo que todo estalle.

CÓMO CONECTA WHAT IF CON EL UCM

Tras la explosión, se desvela que el Vigilante ha acudido al rescate, interviniendo para salvar a Peggy y a Kahhori de su muerte. La guerrera mohawk es enviada a su universo y la Capitana aparece en el Nexo de Todas las Realidades, desde donde Uatu observa la totalidad del multiverso.

Este le muestra a Peggy lo ocurrido. Al caer en la Forja, Strange Supremo resucitó su universo. Solo que ahora es un lugar en el que él nunca habrá nacido y no existirá jamás. El personaje, uno de los más celebrados de What If, ya no aparecerá nunca más. A continuación, el Vigilante quiere enviar a la Capitana de vuelta a su hogar, pero esta le pide recrearse un poco en el camino.

"Ay, Capitana, observa y verás", le responde él. Lo que le muestra a continuación es una conexión directa con el UCM. Frente a ellos se muestra nada menos que el Yggdrasil, el árbol que creó Loki al final de su serie cuando se convirtió en el Dios de las Historias y que da forma al multiverso al completo.

Este Árbol de la Vida mantiene unidas todas las realidades con el propio Loki en su centro, insuflando vida a cada línea temporal. Se desconoce cuál será el futuro de la Capitana Carter y el Vigilante tras este guiño a la serie de Tom Hiddleston. Pero dada su importancia cada vez mayor en el multiverso, es posible que acaben apareciendo en Avengers: Secret Wars, el filme que pondrá fin a toda la narrativa multiversal en la franquicia.

La película, presuntamente, contará con decenas de héroes del presente y del pasado de Marvel. Todos ellos pertenecerán a distintas realidades, como los X-Men, los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield o los Vengadores originales de la película de 2012. Peggy Carter apunta a unirse a ellos. Y quién sabe si otros como Kahhori seguirán el mismo camino. El filme se estrenará en cines el 7 de mayo de 2027.