Los 20 superhéroes de Marvel que aparecerán en la temporada 2 de What If

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de What If (¿Qué pasaría sí...?) llega a Disney+. Y como no podía ser de otra manera, por los nuevos capítulos de la serie pasará un buen puñado de los superhéroes más poderosos de Marvel.

Tanto es así, que la Casa de las Ideas ya ha confirmado, hasta el momento, la presencia de 20 de ellos. La Capitana Carter, Hela o el Doctor Strange Supremo, son tan solo algunos de cuántos se dejarán caer por los 10 nuevos episodios que conformarán la temporada 2 de What If. Así como también, los también esperados regresos de Tony Stark/ Iron Man y la variante del Capitán América conocida como Hydra Stomper.

Pero no son ni de lejos los únicos personajes que Marvel tiene planeado traer de vuelta para la ocasión. Estos son todos los grandes héroes y seres superpoderosos e incluso, entidades cósmicas, que aparecerán a través de las distintas realidades que conforman el UCM en esta segunda temporada de la serie, que verá la luz este viernes 22 de diciembre en Disney+.

- La Capitana Carter

- Wanda Maximoff/Bruja Escarlata

- Natasha Romanoff/Viuda Negra

- Tony Stark/Iron Man

- Valkyria

- Gamora

- Korg

- T'Chaka/Black Panther

- Hank Pym/Ant-Man

- Dra. Wendy Lawson/Mar-Vell

- Bucky Barnes/Soldado de Invierno

- Dr. Bill Foster/Goliat

- Kahhori

- Steve Rogers/Capitán América

- Thor

- Odin

- Hulk

- Rocket Racoon

- Doctor Strange Supremo

- Clint Barton/ Ojo de Halcón