Spider-Man: No Way Home iba a llevar a Tom Holland a los universos de Tobey Maguire y Andrew Garfield

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Tobey Maguire y Andrew Garfield retomaron sus papeles de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega del arácnido de Tom Holland. Ambos viajaban hasta el universo del UCM para hacer frente a sus antiguos villanos. Pero el plan original de la cinta era el contrario, visitar sus universos.

Así lo ha desvelado Phil Saunders, que trabajó en los concept arts de Spider-Man: No Way Home. En su perfil en ArtStation, el artista colgó siete imágenes referentes a la lucha que mantienen el Spidey de Holland y el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch en un momento de la cinta.

El mago quiere enviar a todos los villanos de vuelta a sus lugares de origen, pero Peter se niega porque allí morirían. En el filme, ambos acaban en la dimensión espejo, con el joven trepamuros derrotando al hechicero. En los diseños de Sanders, sin embargo, esa batalla iba a viajar entre más universos, pasando por escenas míticas de las anteriores sagas de Spider-Man.

Official new Spider-Man: No Way Home concept art shows Spider-Man & Doctor Strange fighting in Tobey Maguire's and Andrew Garfield's SPIDER-MAN universe! pic.twitter.com/KV9IbT6BNN