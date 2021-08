What If 1x04: ¿Quién es el Doctor Strange Supremo?

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

El cuarto capítulo de What If...? (¿Qué pasaría si...?), la serie de animación de Marvel Studios que explora qué ocurriría si los eventos presentados en el MCU hubieran tenido lugar de un modo alternativo, ha estado protagonizado en su cuarto episodio por una oscura y poderosa variante de Stephen Strange, el Doctor Strange Supremo.

Esta versión del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch no es una sorpresa, puesto que ya fue presentada en el primer tráiler de la serie y cuenta incluso con su propio póster compartido por Marvel Studios a través de sus redes sociales. Según el avance del cuarto episodio, todo indica que Strange acabará viajando por el Multiverso y enfrentándose a esta siniestra variante.

Doctor Strange Supreme arrives in the fourth episode of Marvel Studios' #WhatIf...?, streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/YcoRodCTtd