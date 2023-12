Guionista de What If de Marvel responde a las críticas del público español por su visión de la Conquista de América

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

El sexto episodio de la segunda temporada de What If...? (¿Qué pasaría si...?) ha generado gran polémica con una historia en la que presenta a España como el país que colonizó América del Norte, concretamente la tierra de la nación Mohawk, en lugar de a Inglaterra o a Países Bajos. Una inexactitud histórica que ha provocado la ira de miles de fans en redes sociales. Ahora, tras estas críticas y el encendido debate desatado, la guionista del capítulo ha querido explicarse.

Durante el episodio, la joven Kahhori, nuevo personaje creado específicamente para la serie, entra en contacto con el Teseracto que, en esta realidad alternativa, ha llegado a las tierras que habitaban los Mohawk. El artefacto que contiene la Gema del Espacio creó todo un lago escondido en cuyo fondo se encontraba el portal a otro mundo. La protagonista llega allí y obtiene unos poderes extraordinarios con los que derrotar a los colonos españoles y liberar a su pueblo.

"Me gustó el capítulo, pero lo único que me choca es que hayan puesto soldados españoles cuando nunca llegaron a Nueva York, sino que en esa zona fueron los británicos y los holandeses quienes realmente colonizaron el territorio", le señala un seguidor a la guionista Ashley C. Bradley a través de X (Twitter).

