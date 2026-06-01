Tras el devastador final de su temporada 3, el destino de Euphoria está sellado: ¿Habrá temporada 4? - HBO MAX

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Euphoria ha llegado oficialmente a su fin. La serie creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi no continuará más allá de su tercera temporada, cuyo octavo episodio ya está disponible en HBO Max y funciona como cierre definitivo del drama juvenil que durante siete años se convirtió en uno de los proyectos más populares de HBO.

"En cuanto a la historia que nos propusimos contar, que es una historia sobre la adicción y sus consecuencias, esto me parece el final", revela Levinson en una entrevista concedida a The New York Times, donde confirma que Euphoria cierra recorrido tras tres temporadas de ocho episodios cada una y dos especiales estrenados durante la pandemia, concebidos como puente entre la primera y la segunda entrega y centrados en Rue y Jules, respectivamente.

La confirmación no procede únicamente de Levinson. Según recoge Deadline, HBO también ha ratificado que la serie, centrada en un grupo de jóvenes atravesados por la adicción, la sexualidad, la salud mental y unas relaciones personales cada vez más complejas, no tendrá cuarta temporada.

Aunque la tercera temporada se perfiló desde hace tiempo como un probable cierre para Euphoria, es ahora cuando se ha confirmado oficialmente. De hecho, a principios de 2026, no se descartaba del todo la posibilidad de una cuarta entrega. "En cuanto a lo que Sam Levinson quiere hacer después [de la tercera], tendremos una conversación sobre lo que está pensando", aseguró Casey Bloys, uno de los máximos responsables de HBO.

UNA TEMPORADA MARCADA POR AÑOS DE RETRASOS Y DIFICULTADES

Entre la segunda y la tercera temporada transcurrieron más de cuatro años, un largo intervalo en el que la producción tuvo que encontrar una vía creativa para continuar la historia de sus protagonistas fuera del instituto. La solución fue un salto temporal de cinco años que situaba a Rue, Jules, Cassie, Nate, Maddy y Lexi en una etapa adulta.

El desarrollo de la tercera temporada de Euphoria tuvo que hacer frente a las huelgas de guionistas y actores de 2023, así como a las muertes de Cloud y del productor Kevin Turen. También pesó la dificultad de reunir de nuevo a un reparto cuyas carreras habían crecido notablemente desde el estreno de la ficción en 2019, con Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney convertidos en estrellas cada vez más demandadas.

Desde su estreno en 2019, la ficción se convirtió en un fenómeno cultural, impacto que también se reflejó en los Emmy: 25 nominaciones y 9 premios, entre ellos los dos galardones a Zendaya como mejor actriz protagonista en una serie dramática.