Rhaenyra toma Desembarco del Rey en el imponente tráiler de la temporada 3 de La Casa del Dragón - HBO MAX

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

El desembarco de la temporada 3 de La Casa del Dragón en HBO Max se producirá el 22 de junio. Para ir calentando motores hasta su estreno, la plataforma ha lanzado un brutal tráiler en el que Rhaenyra (Emma D'Arcy) exige la cabeza de Aegon (Tom Glynn-Carney).

"Son tiempos convulsos", dice una voz en off al comienzo del adelanto mientras una secuencia descubre un campo de batalla marcado por la sangre y la muerte de soldados. En él se encuentra Daemon Targaryen (Matt Smith) machacando a un combatiente y a un descomunal dragón surcando el cielo para arrasar los navíos enemigos.

"Ya viene Rhaenyra", advierte Alicent Hightower (Olivia Cooke) a su hijo Aemond (Ewan Mitchell). Instantes después, las imágenes muestran a la Targaryen preparando junto a Daemon la toma de la ciudad.

"Sé que has sido clemente. Pero el peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos", le asegura Alicent a su otrora mejor amiga.

RHAENYRA EXIGE LA CABEZA DEL USURPADOR

Poco después, el avance muestra a una Rhaenyra quebrada y rota de dolor exigiendo la cabeza de Aegon "el usurpador". Seguidamente, las imágenes revelan un huevo de dragón, a una figura saliendo de una cueva dejando fuego tras de sí y un espectacular choque entre las fuerzas de Rhaenyra y Aegon.

Basada en 'Fuego y Sangre', de George R. R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, cuenta la historia de la Casa Targaryen", reza la sinopsis.

Además de los ya mencionados Cooke, Smith, D'Arcy, Mitchell y Glynn-Carney, la temporada 3 de La Casa del Dragón también cuenta en su elenco con Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham y James Norton. Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain y Barry Sloane completan el reparto de la serie creada por Ryan Condal.