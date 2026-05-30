James Gunn responde al cameo del Superman de David Corenswet en Euphoria - WARNER/HBO

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

A pesar de contar con su buena dosis de brutalidad y tragedia, el séptimo y penúltimo episodio de la tercera temporada de Euphoria incluye también un simpático guiño a Superman y el DCU de James Gunn y Peter Safran. Y Gunn, que a menudo se muestra activo en redes sociales y conversaciones online, ha confirmado un curioso detalle al respecto.

En la serie, Lexi Howard trabaja como asistente en Hollywood, algo que ya preparaba el terreno para cualquier meta referencia. Así, en el capítulo 7, Patty Lance, la showrunner de la telenovela LA Nights, a la que encarna Sharon Stone, se encuentra conversando con un ejecutivo en un despacho con la estatua del Superman de David Corenswet al fondo.

Debido a la efigie, algunos han reconocido el lugar como la oficina de los directores ejecutivos del DCU. "¡La oficina de James Gunn en el último episodio de Euphoria! Me pregunto cómo lo habrán rodado. Qué detalle por parte de James dejarles hacer esto", comentaba un usuario en Threads.

Cuando el presentador de The Brandon Davis Show trató de corregir esa observación, especificando que se trataba del despacho de Safran, el mismo Gunn intervino en la conversación. "Técnicamente es de los dos. Es solo que yo nunca estoy allí", señaló el cineasta.

HBO MAX HA ESCOGIDO UN MOMENTO PERFECTO PARA REFERENCIAR AL DCU

Mientras que la sutil meta referencia funciona dentro de la serie, sobre todo teniendo en cuenta su subtrama en Hollywood, esta no podría llegar en mejor momento, cuando apenas queda un mes para el estreno de la siguiente película del DCU. Supergirl, la cinta centrada en la prima tunante de Superman, llegará a los cines el próximo 26 de junio.

La cinta, dirigida por Craig Gillespie, está protagonizada por Milly Alcock, que ya hizo su debut como Kara Zor-El al final de Superman. Además, cuenta en su reparto con Jason Momoa como el cazarrecompensas Lobo; Matthias Schoenaerts, que interpreta a Krem de las Colinas Amarillas; Eve Ridley, que da vida a Ruthye Marye Knoll y Emily Beecham y David Krumholtz como los padres de la superheroína, entre otros.