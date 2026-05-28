Jacob Elordi revela cómo rodó la escena más claustrofóbica de Euphoria, serpiente incluida: “Fue agradable” - HBO MAX

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

A solo un episodio de su gran final, la tercera temporada de Euphoria ha ofrecido la que quizá sea una de sus escenas más impactantes. Ahora, el protagonista de la misma ha revelado cómo fue el rodaje, confesando haber estado tranquilo pese a la claustrofóbica situación y su peculiar compañera de escena.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el séptimo episodio de la temporada 3 de Euphoria, Nate Jacobs, el personaje encarnado por Jacob Elordi, es enterrado en un ataúd con un respiradero y a Cassie le dan tres días para pagar su deuda y salvarle antes de que muera de deshidratación. No obstante, el chico acaba muriendo antes de que pasen 72 horas y no por falta de agua, sino porque una serpiente de cascabel, atraída por sus gritos, se mete por el tubo y le muerde.

"Encerrado en esta caja, con el polvo cayéndome encima y una serpiente bajando por la tubería. Es una forma genial de morir", observó Elordi en un vídeo detrás de escenas. "Nate es alguien que ha cometido tantos errores y ha tomado tantas decisiones oscuras. Es genial ver cómo todo ha acabado así", expresó.

En cuanto a cómo se rodó el fatal destino de su personaje, el actor señaló cómo fue meterse en el ataúd. "Los hombros me tocaban los laterales y no podía mover los brazos; luego atornillaban la tapa y se hacía de noche", indicó, añadiendo que, en realidad "fue muy agradable". "Se estaba bastante tranquilo ahí dentro", apuntó.

UNA SERPIENTE REAL Y "MUY CARIÑOSA"

En palabras de Sam Levinson, showrunner de la ficción, "lo único peor que estar atrapado en un ataúd bajo tierra es estar atrapado en un ataúd con una serpiente de cascabel" y Elordi accedió a rodar la escena con "una serpiente real". "Tenían una boa constrictor a la que le habían puesto un cascabel de mentira en la cola, y Sam dijo algo así como: 'Te vamos a soltar una serpiente encima'", recordó el actor.

Aunque la serie quería aprovechar que la fobia a las serpientes es muy común, el intérprete no tuvo problema alguno en grabar con el animal. "Era monísimo. Era de lo más cariñoso, así que se acurrucó a mi lado, y fue muy agradable", relató, señalando también que, como estaba algo somnoliento, tuvo que "darle un empujoncito para que se levantara".

"Es una sensación agridulce. Esta serie es una parte muy importante no solo de mi carrera, sino también de mi vida", continuó diciendo Elordi, consciente de que, de esta manera, se despide del personaje que lleva encarnando desde 2019. "Ha sido increíble y estoy muy orgulloso de formar parte de ello", expresó.