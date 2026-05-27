La escena de sexo de Sydney Sweeney en Euphoria 3x07 vuelve a desatar la polémica: "Es la muñeca de pruebas" - HBO MAX

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el séptimo y penúltimo episodio de la tercera temporada de Euphoria, serie creada por Sam Levinson que siempre ha convivido con la polémica por llevar a sus personajes a situaciones extremas relacionadas con la violencia, el sexo y las adicciones. El 3x07 no es la excepción y ha colocado a Cassie (Sydney Sweeney) de nuevo en el centro de la controversia por una explícita escena sexual.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

El episodio muestra a Cassie intentando recomponer su carrera tras borrar su cuenta de OnlyFans y perder buena parte de la atención que había conseguido. En ese contexto, Maddy (Alexa Demie), convertida ahora en una suerte de representante de su antigua amiga, la anima a salir con Dylan Reid (Homer Gere) para generar publicidad, recuperar seguidores y volver a situarse en el foco mediático.

La cita desemboca a un encuentro sexual explícito entre ambos con Cassie desnuda de cintura para arriba sobre Dylan mientras la cámara adopta el punto de vista de él y encuadra el cuerpo de Sweeney.

En la escena, ella grita con intensidad desbordada, una pasión llevada al extremo que culmina con la cama rota y un cuadro cayendo de la pared. Tras la secuencia, Cassie coge a escondidas el móvil de Dylan y publica en Instagram una imagen de ambos en la cama, acompañada de un mensaje sexual y etiquetándose a sí misma.

Las reacciones en redes sociales han cargado contra el tratamiento de Cassie dentro de la serie. "Euphoria está tratando a Cassie como el muñeco de pruebas de choque de HBO, de verdad. Sydney Sweeney aparece completamente en topless en la escena sexual más atrevida de Euphoria hasta la fecha junto al hijo de un actor de primer nivel", señala en X un usuario sobre la escena que la actriz comparte con Homer Gere, hijo de Richard Gere y Carey Lowell.

Bro Euphoria been treating Cassie like HBO’s crash test dummy fr 💀 Sam Levinson wildin again no cap. "Sydney Sweeney goes completely topless for raunchiest Euphoria sex scene yet with son of A-list actor" — It's Yelixx (@seiqu) May 25, 2026

Otros espectadores han centrado sus críticas en lo que consideran una reiterada exposición de Sweeney en escenas de alto contenido sexual. "¿Por qué no evita papeles como estos?", se pregunta un usuario, mientras que otro resume su desconcierto con un escueto "¿qué está pasando con esta chica? No soy capaz de entender nada".

Why don’t she avoid the roles like these? — 𝗖𝗹𝗮𝗿𝗸 𝗞𝗲𝗻𝘁 (@Rocky_6116) May 25, 2026

UNA POLÉMICA QUE EXISTE DESDE EL TRÁILER

No es la primera vez que la trama de Cassie en esta tercera temporada provoca polémica entre los seguidores de Euphoria. Ya desde el tráiler y la confirmación de su arco vinculado a OnlyFans, la evolución del personaje generó críticas entre parte del público que aumentaron con escenas como las del disfraz de bebé o el traje de perro.

"Lo de Sydney Sweeney en esta temporada de Euphoria es un ritual de humillación", aseguró entonces un usuario en X, mientras otros comentarios lamentaban que la serie hubiera reducido su arco a una sucesión de situaciones sexuales. "No puedo seguir viendo a Cassie degradarse de las formas más vergonzosas imaginables", lamentaba una fan del personaje.

Sydney Sweeney on this season of #Euphoria is a humiliation ritual — ? (@stwts_) April 20, 2026

please god i cant keep seeing cassie degrade herself in the most embarrassing ways imaginable #euphoria pic.twitter.com/p97ZpDqXQ7 — paige ☻ (@hellynaswife) April 20, 2026

El último episodio de la tercera temporada de Euphoria llegará a HBO Max el lunes 1 de junio y durará 93 minutos. Por el momento, HBO no ha anunciado una cuarta temporada ni ha comunicado oficialmente que el desenlace vaya a ser el final de la serie, aunque Levinson aseguró que no tiene planes para una nueva tanda y que escribe "cada temporada como si fuera la última".