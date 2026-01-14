Tráiler de la temporada 3 de Euphoria: Fuera del instituto solo hay narcos, porno casero... y Rosalía

Tráiler de la temporada 3 de Euphoria: Fuera del instituto hay narcos, porno casero, clubs... Y Rosalía - HBO MAX

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Euphoria regresará a HBO el 13 de abril con su temporada 3. Para ir calentando motores hasta su estreno, la plataforma de streaming ha lanzado el primer e intenso tráiler en el que los problemas con las drogas y el narcotráfico persiguen a Rue (Zendaya) y que, entre otras sorpresas, cuenta con la presencia de la cantante española Rosalía.

"Unos años después del instituto, mi vida no era igual, no era lo que yo esperaba", relata Rue mientras corre como si la persiguieran al inicio del avance. "Pero de algún modo, por primera vez, empezaba a tener fe", añade el personaje de Zendaya mientras las imágenes la muestran en una iglesia. Es entonces cuando el pasado de la joven regresa para cobrarse sus deudas.

"Hola, Rue. Me debes dinero", le dice Laurie (Martha Kelly), sorprendiéndola y acorralándola con varios matones armados. Instantes después, las imágenes muestran a Cassie (Sydney Sweeney), la prometida de Nate (Jacob Elordi), disfrazada mientras filma contenido para adultos en el dormitorio de su casa. "Curro de sol a sol y mi prometida se abre de patas en Internet", le suelta Nate a Cassie. "Estaba creando contenido", replica el personaje de Sydney Sweeney.

Es entonces cuando las imágenes muestran a Rue yendo de fiesta y apareciendo bailando en una casa sin haber sido invitada a la fiesta que dan junto a varias chicas. "Te plantas aquí, en mi casa. Bailas con mis chicas y ni siquiera te presentas", le dice el dueño mientras está en el jacuzzi acompañado de varias mujeres y sonriente.

Instantes después, el propietario y mafioso le dice a Laurie que se quiere quedar con Rue. Pero la narcotraficante no está dispuesta a cedérsela. Seguidamente, el avance muestra una secuencia en la que la cantante Rosalía encarna a una exótica bailarina de un club en el que se encuentra Rue hablando con uno de sus amigos.

"El problema es que si haces un pacto con el diablo ya no hay vuelta atrás", advierte Rue. Creada por Sam Levinson, además de los ya mencionados Zendaya, Sweeney, Elordi y Kelly, la temporada 3 de Euphoria también cuenta en su reparto con el regreso de Hunter Schafer y Alexa Demie.