Jacob Elordi es el gran favorito para ser James Bond - CONTACTO/MGM

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

Denis Villeneuve dirigirá la nueva película de James Bond. La que será la 26.ª entrega de la saga será la primera bajo el mando de Amazon MGM Studios tras el acuerdo con la familia Broccoli y la primera también tras la era Daniel Craig. Las últimas informaciones sobre su sustituto vuelven a señalar a Jacob Elordi como el favorito como nuevo rostro del agente 007.

Según afirma una información de World of Reel, citando fuentes cercanas al proyecto, Amazon MGM Studios está moviendo ficha para que el protagonista de Cumbres Borrascosas sea el próximo James Bond. La información aclara que, aunque la compañía no le ha ofrecido formalmente el papel, el actor australiano probablemente realizará en 2026 una prueba de cámara con el esmoquin y una escena de acción.

Además, una periodista de The Guardian comentó recientemente en el pódcast The Rest Is Entertainment que varias fuentes indicaban que el Elordi era el gran favorito para convertirse en el nuevo James Bond, y Showbiz411 también había escuchado rumores de que la estrella de la serie Euphoria se había reunido con los productores de la saga y con Denis Villeneuve. Por su parte, Deadline informaba que está previsto que la decisión sobre quién interpretará al agente 007 se tome a mediados de año.

JACOB ELORDI, POR DELANTE DE TOM HOLLAND O TIMOTHÉE CHALAMET

Ya en septiembre de 2025, el nombre del intérprete se encontraba entre otros posibles candidatos como Tom Holland, Timothée Chalamet, Glen Powell o Austin Butler, que sonaban para dar vida al nuevo Bond.

No obstante, Variety ya informó de que el estudio y los productores de la nueva cinta de Bond, Amy Pascal y David Heyman, buscan a un actor británico menor de 30 años. Aunque también indicaba que el hecho de ser australiano no era un impedimento para optar al personaje, por lo que, llegado el caso, Elordi, de 28 años, se convertiría en el 007 más joven de toda la franquicia.