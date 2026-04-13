La temporada 3 de Euphoria rinde homenaje a Angus Cloud, Eric Dane y Kevin Turen en su estreno - HBO MAX

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el primer episodio de la tercera temporada de Euphoria, la serie creada por Sam Levinson que se centra en un grupo de jóvenes marcados por la adicción, la sexualidad, la salud mental y unas relaciones personales cada vez más complejas. Este capítulo no solo supone el regreso de la ficción tras más de cuatro años de espera, sino que se despide de tres figuras esenciales del proyecto que fallecieron entre el final de la segunda temporada y el inicio de la tercera.

Tras los últimos compases del 3x01, la serie se funde a negro y muestra el rótulo In Memoriam. A continuación, la pantalla recoge los nombres de Angus Cloud, que interpretó a Fezco, traficante de drogas muy cercano a Rue cuya trayectoria estuvo marcada por un entorno violento; de Eric Dane, que dio vida a Cal Jacobs, el despiadado y hermético padre de Nate, un hombre que ocultaba su bisexualidad; y de Kevin Turen, productor ejecutivo de Euphoria y colaborador de Levinson en varios de sus proyectos.

"No había nadie como Angus. Era demasiado especial, demasiado talentoso y demasiado joven para dejarnos tan pronto. También luchó, como muchos de nosotros, contra la adicción y la depresión", expresó Levinson en un comunicado tras la muerte de Cloud, que falleció en julio de 2023 a los 25 años por una sobredosis accidental. El realizador reconoció que "espero que supiera cuántos corazones tocó" encarnando a Fezco, personaje que continúa vivo dentro de la ficción.

ERIC DANE LLEGÓ A RODAR LA TERCERA TEMPORADA DE EUPHORIA

Dane murió en febrero de 2026 a los 53 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), diagnóstico que hizo público en abril de 2025. "Trabajar con él fue un honor, ser su amigo fue un regalo. Que su recuerdo permanezca", manifestó Levinson entonces. Cuando anunció que padecía ELA, Dane afirmó que "podía seguir trabajando" y tiempo después rodó la tercera temporada de Euphoria, aunque no aparece en el 3x01.

Kevin Turen falleció en noviembre de 2023 a los 44 años tras sufrir una emergencia médica mientras conducía. El productor ejecutivo de la serie fundó en 2018 junto a Levinson Little Lamb Productions, sello desde el que impulsó Euphoria y The Idol, además de participar en otros trabajos del cineasta como Nación salvaje y Malcolm & Marie.