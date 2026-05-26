El creador de Euphoria presume de la polémica muerte del 3x07: "Sé lo que el público quiere" - HBO MAX

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

El séptimo episodio de la temporada 3 de Euphoria está marcado por sorprendentes giros, pero también por la controvertida muerte de uno de sus personajes principales, dejando en shock a los fans y preguntándose si se lo merecía. Sam Levinson, su creador, ha abordado este impactante momento y asegura que "este tipo de preguntas son siempre emocionantes".

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Nada le ha ido bien a Nate Jacobs (Jacob Elordi) en la temporada 3 de Euphoria. Pero nadie imaginaba el trágico destino que la entrega le depara en su séptimo episodio. El personaje moría enterrado en un ataúd cuando una serpiente de cascabel se colaba por el pequeño respiradero que los prestamistas que lo mantenían cautivo habían hecho para que pudiera respirar.

"Hay algo curioso: sé lo que el público quiere en cuanto a justicia o karma y, teniendo eso en cuenta, siempre pienso: 'Bueno, ¿cómo puedo dárselo? ¿Cómo puedo darles lo que quieren, pero de una forma tan espantosa y angustiosa que, cuando por fin ocurra, el público ya no esté tan seguro de haberlo deseado?'", expresó Levinson a Esquire acerca de esta espeluznante escena.

Ciertamente, la muerte de Nate no es lo que se dice sangrienta o tan violenta como la que tuvo Ashtray (Javon Walton) en la temporada 2 de Euphoria. El personaje de Elordi, sin duda, había hecho cosas lo bastante deplorables como para merecer morir.

Sin embargo, morir de este modo parece demasiado excesivo y, a este respecto, también se pronunció Levinson.

¿MERECÍA MORIR ASÍ NATE?

"Ah, ¿querías que recibiera su merecido? Vale. Esa sensación de complicidad con el público siempre es un matiz interesante que explorar dentro de este tipo de estructura más amplia", explicó. "Al final te paras y piensas: 'Dios, no lo sé. ¿Debería haber tenido un mejor final? ¿Se lo merecía de verdad?'. Ese tipo de preguntas siempre son interesantes de plantear al público", admitió Levinson.

En este punto, vale la pena señalar que la muerte de Nate resulta aún más dura viendo a Cassie (Sydney Sweeney) y Maddy (Alexa Demie) haciendo cuanto está en su mano para salvarle. De hecho, esta última recurría a su vez a Alamo (poniendo en peligro sin querer a Rue tras mencionar que estaba divagando sobre la DEA), que resuelve el problema matando a Naz.

Curiosamente, Levinson también aseguró que Elordi tenía realmente durante la escena una serpiente de cascabel en el ataúd, aunque, afortunadamente, no debía ser venenosa, a diferencia de la que mordía a su personaje.