Así resuelve Euphoria 3x01 el destino de Fezco tras la muerte de Angus Cloud - HBO MAX

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Angus Cloud, actor que encarnó a Fezco en Euphoria, falleció en julio de 2023 a los 25 años por una sobredosis accidental. El intérprete no llegó a participar en el rodaje de la tercera temporada, pero el estreno del 3x01 aborda cómo la serie creada por Sam Levinson resuelve el destino de su personaje dentro del universo de la ficción.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Conviene recordar que la segunda entrega de Euphoria dejó en el aire el destino de Fez, traficante de drogas muy cercano a Rue (Zendaya) y Lexi (Maude Apatow). Durante la redada de los SWAT en su casa, Fez resultaba herido de bala en pleno tiroteo provocado por su hermano Ashtray, que murió en el asalto. Por su parte, el personaje de Cloud quedaba a merced de las consecuencias judiciales de lo ocurrido.

El 3x01 de Euphoria, ambientado 5 años después de los acontecimientos de la temporada anterior, desvela que Fezco sigue con vida y cumple una condena de 30 años en prisión. "Sabes, deberías llamar a Fez", le dice Rue a Lexi. Esta, cuyo vínculo con Fez apuntó a un romance que nunca llegó a materializarse, admite que sabe que debería hacerlo, aunque se justifica asegurando que "he estado demasiado ocupada".

Rue le insiste en que "Fez me ha dicho varias veces que te echa de menos", pero Lexi se excusa una vez más asegurando que sus horarios no encajan. "Coge el teléfono y llámalo. No es que vaya a irse a ninguna parte, está en prisión durante 30 años", afirma el personaje de Zendaya con un frase que confirma el destino del joven interpretado por Cloud.

LA TERCERA TEMPORADA DE EUPHORIA HONRARÁ A ANGUS CLOUD

"Hay muchas escenas en las que la gente habla con Fez por teléfono. Pensé que si no pude mantenerlo con vida en la realidad, tal vez en esta serie sí podría", reveló Levinson en una entrevista con Variety, donde añadió que Cloud "se partiría de risa con su trama" en los últimos episodios de la temporada. "Creo que le encantaría", aseguró.

"Perder a Angus fue una tragedia. Fue una de las más de 70.000 personas que murieron por una sobredosis de fentanilo en Estados Unidos aquel año", explicó el realizador, que "en lo que respecta a Euphoria" pensó "¿cómo cuento una historia sobre tener la libertad de elegir cualquier camino que quieras sabiendo que existen consecuencias?" "Esta temporada consistía en honrar a Angus y en explorar cuál es el sentido más profundo de la vida", anticipó Levinson.

Precisamente, el 3x01 presenta el fentanilo de forma directa en la propia trama. Rue aparece ahora trabajando como correo de droga para Laurie, y una de esas entregas termina con la muerte por sobredosis de una stripper tras consumir una sustancia adulterada con fentanilo.

Además, el 3x01 culmina con un in memoriam dedicado a Cloud, a Eric Dane y Kevin Turen, figuras esenciales del proyecto que fallecieron entre el final de la segunda temporada y el inicio de la tercera. Dane, que dio vida a Cal Jacobs, falleció en febrero de 2026 a los 53 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA); Turen, productor ejecutivo de la serie, en noviembre de 2023 a los 44 años tras sufrir una emergencia médica mientras conducía.