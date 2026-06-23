Tom Holland vuelve a 'spoilear' Spider-Man: Brand New Day y revela que hay una persona que no ha olvidado a Peter Parker - SONY PICTURES

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Fiel a su fama de "Spoiler-Man", Tom Holland ha revelado un detalle clave de la trama de Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el próximo 29 de julio. El actor ha adelantado que, tras los acontecimientos de No Way Home, no todo el mundo ha olvidado la verdadera identidad del trepamuros.

En una entrevista concedida a IGN Benelux, al ser preguntado si los Vengadores tampoco recuerdan la identidad de su personaje, Holland respondió: "Creo que nadie recuerda que Spider-Man es Peter Parker excepto una persona". En No Way Home, el trepamuros de Holland accedía a desaparecer de la memoria de todo el mundo para que el Doctor Stranger (Benedict Cumberbatch) salvara el Multiverso.

"Nadie recuerda que eres Peter Parker. Saben quién es Spider-Man, pero no saben...", le interrumpe Zendaya, que en la cinta retoma su papel como MJ, tratando de salvar la situación. Pero Holland continúa hablando a la vez que ella para concluir repitiendo: "Excepto una persona".

La fama de Holland como "Spoiler-Man" no es gratuita. El intérprete ya ha desvelado importantes detalles de diferentes proyectos del UCM antes de su estreno, hasta el punto de que sus compañeros de reparto suelen estar alerta en las entrevistas para que no hable más de la cuenta y en más de una ocasión lo han frenado para evitarlo.

¿QUIÉN ES EL PERSONAJE QUE TODAVÍA RECUERDA A PETER PARKER?

Aunque no está confirmado el papel que interpretará Sadie Sink en Brand New Day, diversas pistas apuntan a que podría tratarse de Jean Grey, una poderosa mutante con habilidades psíquicas. Estos poderes podrían haber mantenido a Jean inmune a la manipulación mental del Doctor Strange.

También cabe la posibilidad de que Hulk sea quien recuerde a Peter Parker, teniendo en cuenta que esto ya ocurre en los cómics. En el material original, Hulk se acuerda de la identidad de Spider-Man incluso después de que el Doctor Strange, Iron Man y Míster Fantástico le ayudaran a deshacer los acontecimientos de Civil War con un hechizo similar al del personaje de Cumberbatch en No Way Home.

Cabe señalar que Spider-Man y Hulk todavía no se han cruzado en el UCM, por lo que Bruce Banner no tendría por qué saber su identidad. No obstante, es posible que se enterara por otros medios y que ahora sea el único que lo recuerda.

Además de Jean Grey y Hulk, hay otros personajes a los que podría no haberles afectado el hechizo del Doctor Strange al encontrarse en otra línea temporal cuando lo lanzó, como Steve Rogers o la Capitana Marvel.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, que toma el testigo al frente de la franquicia tras las tres primeras películas dirigidas por Jon Watts, y con guion de Chris McKenna y Erik Sommers, Spider-Man: Brand New Day también cuenta en su elenco con Marvin Jones III como Tombstone, Jacob Batalon como Ned, o Liza Colón-Zayas, la actriz de The Bear, en el papel de una agente de policía.