Mark Ruffalo vuelve a disfrazarse de 'SpoilerMan' y desata las teorías sobre Spider-Man vs Venom en Brand New Day

Archivo - ¿Rompe Venom 3 El último baile la continuidad de Spider-Man No Way Home? - SONY PICTURES - Archivo

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

Cuando parecía que Mark Ruffalo había logrado controlar su incontinencia verbal y el título de 'SpoilerMan' de Marvel le había sido arrebatado por Tom Holland... Hulk vuelve a golpear fuerte. Y es que el actor, que retoma su papel de Bruce Banner en Spider-Man: Brand New Day, filme que llega a los cines el 31 de julio, ha avivado las teorías sobre un posible enfrentamiento entre el trepamuros y Venom, un antagonista cuya presencia no se ha anunciado oficialmente.

"Te prometo al 1000% que [Spider-Man] luchará contra un alienígena en el futuro", afirma Ruffalo en un vídeo compartido en X por un usuario identificado como That REDACTED Guy. Aunque en el fragmento no se escucha la pregunta previa, el material, grabado durante un encuentro público del actor en Italia, ha alimentado las especulaciones sobre una posible irrupción de Venom en el futuro de Peter.

Maaaaaarrrrrk



Kevin Feige has already had a rough week pic.twitter.com/CItiC2BSmN — That REDACTED Guy (@REDACTEDSpider) April 22, 2026

Estas conjeturas han cobrado fuerza tanto por la escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home, en la que un fragmento del simbionte quedaba en el Universo Cinematográfico Marvel, como por dos momentos concretos del tráiler de Brand New Day: un instante en el que Peter emerge de una suerte de capullo de telaraña con la mano izquierda ennegrecida y un momento en que abre los ojos y estos aparecen completamente negros, dos instantes que parte del público ha interpretado como un guiño a Venom.

El clip no aclara a qué proyecto se refiere Ruffalo ni en qué contexto formuló esa respuesta, pero el revuelo no resulta extraño tratándose de un actor que arrastra desde hace años fama de adelantar información antes de tiempo. En 2017, retransmitió en directo por error parte de la premiere de Thor: Ragnarok, además de desvelar meses antes del estreno el devastador desenlace de Vengadores: Infinity War.

PUNISHER, BRUCE BANNER Y ESCORPIÓN, EN SPIDER-MAN 4

Dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el reparto confirmado de Spider-Man: Brand New Day incluye el regreso de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon como Peter Parker, MJ y Ned, respectivamente.

El elenco también cuenta con Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle / El Castigador, Michael Mando como el villano Escorpión, Marvin Jones III como el peligroso Tombstone y Sadie Sink en un papel sin confirmar, pero que los rumores indican que se trata de la poderosa mutante Jean Grey.

"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", reza la sinopsis de Brand New Day.