Filtración de Spider-Man: Brand New Day alimenta las teorías sobre Sadie Sink: ¿Es Jean Grey? - SONY PICTURES

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

El misterio en torno al papel de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day sigue alimentando las especulaciones de los fans. Aunque Marvel Studios y Sony Pictures mantienen en secreto la identidad de su personaje, una nueva filtración apunta a que la estrella de Stranger Things podría interpretar a una figura con enormes poderes mentales, lo que ha vuelto a situar en el centro de todas las teorías a Jean Grey, la poderosa mutante de los X-Men.

Según informa el insider MyTimeToShineHello el personaje de Sink "usará sus poderes para congelar a todo el mundo en Nueva York". La afirmación no tendría por qué referirse a una congelación al estilo del Hombre de Hielo, sino que podría aludir a una paralización mental o al control de la ciudad.

La posibilidad conecta directamente con los rumores que desde hace meses señalan a Sink como la nueva Jean Grey, integrante clave de los X-Men que cuenta con habilidades telepáticas y telequinéticas

El supuesto secretismo alrededor del papel de la actriz también formaría parte de la propia historia de Brand New Day, que llegará a los cines el 29 de julio. ComicBookMovie cita una descripción del personaje que indica "una misteriosa figura cuya verdadera identidad es desconocida acecha entre las sombras y su lealtad es incierta". A esa pista se suma la afirmación del insider Cryptic4KQual, que asegura que el personaje de Sink será un misterio "durante la mayor parte de la película".

Las últimas filtraciones también incluyen varias líneas de diálogo que, según MyTimeToShineHello, pertenecen al próximo tráiler del filme. En una de ellas, el personaje de Sink dice "mientras controla a otras personas: 'Eh, Spider-Man, ¿estás bien? ¿Te has librado de ese monstruo que llevas dentro? Quizá vaya a ver cómo está MJ'". Otra frase apuntaría a un enemigo difícil de detectar: "¿Cómo podemos luchar contra un enemigo al que ni siquiera podemos ver? Tú eres el único inmune a él, el único que puede sentirlo".

Las supuestas líneas también inciden en la transformación física que atravesará Peter Parker en esta nueva entrega. "¿Qué me está pasando? ¡Estoy perdiendo la cabeza! Estoy totalmente fuera de control. Tengo que arreglar lo que sea esto ahora mismo", diría el héroe en otro momento. La frase encaja con la sinopsis oficial de la película, que adelanta que "la presión desencadena una sorprendente evolución física en Peter que amenaza su existencia".

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY LLEGA A LOS CINES EL 29 DE JULIO

Dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el reparto confirmado de Spider-Man: Brand New Day incluye el regreso de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon como Peter Parker, MJ y Ned, respectivamente. El elenco también cuenta con Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle / El Castigador, Michael Mando como el villano Escorpión, Marvin Jones III como el peligroso Tombstone y Sadie Sink en un papel sin confirmar..

"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", reza la sinopsis de Brand New Day.