Tom Holland, en plena acción en el nuevo clip de Spider-Man: Brand New Day - SONY PICTURES

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day es uno de los títulos más esperados de este 2026. La cinta llegará a los cines el 31 de julio y Tom Holland ha afirmado en un nuevo adelanto que el filme dirigido por Destin Daniel Cretton tiene "las mejores escenas de acción de la franquicia".

"Esta es una de las mejores escenas de acción que hemos tenido en cualquiera de estas películas", afirma Holland en el vídeo mientras las imágenes muestran concretamente la lucha de Spider-Man contra varios ninjas en la cárcel.

"Y hemos rodado la mayor cantidad de acrobacias en cámara y en el propio set en un solo día", continuó. "Rodar esa secuencia de acción inicial fue realmente emocionante", añadió el director.

"Fue lo primero que hicimos", explicó Destin Daniel Cretton. "Poner a Spider-Man en la calle, con coches explotando, es simplemente increíble", prosiguió Holland.

Acto seguido, el clip descubre una escena del rodaje en la que el trepamuros sale ileso de una explosión, balanceándose por las calles de Nueva York.

LOS FANS FORMAN PARTE DE LA EXPERIENCIA DE SPIDER-MAN 4

Estas escenas, según apuntó Holland, permitirán que los fans "formen parte de la experiencia". "Y uno de los resultados fue ver a miles de personas apareciendo para vernos trabajar", prosiguió Cretton.

Instantes después, Holland, todavía vestido con el traje de Spider-Man, se acerca a saludar al público que había presenciado la filmación de la secuencia. "Fue un recordatorio muy bonito para todos nosotros de lo mucho que esta película significa para muchísima gente en todo el mundo", afirmó Cretton.

Con estas palabras, el también director de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Destin Daniel Cretton, deja claro que fue una experiencia increíble rodar las secuencias de acción de Spider-Man ante una multitud muy implicada con el personaje.

"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad -un Spider-Man a tiempo completo-, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", reza la sinopsis de la película.

Dirigida por Cretton a partir de un guion de Chris McKenna y Erik Sommers, Spider-Man: Brand New Day también contará en su elenco con Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano, Sadie Sink y Tramell Tillman.