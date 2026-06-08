Filtrado el nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day, con una brutal pelea entre Hulk y Peter Parker

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 29 de julio. Ahora, un nuevo tráiler de la cinta de Destin Daniel Cretton se ha filtrado y se extiende por redes sociales a pesar de los esfuerzos de la productora por evitarlo. Aunque las imágenes tienen poca calidad y están agrandadas, el audio es nítido y algunos detalles quedan claros, como que los fans podrán disfrutar de un brutal enfrentamiento entre el trepamuros y una nueva versión de Hulk.

"El tráiler de Spider-Man: Brand New Day comienza en una prisión. Spider-Man y La Mano se preparan para el combate, vemos varias acrobacias de La Mano y la escena termina con esa toma del final del primer tráiler, pero ahora la escena está completa y tiene lugar en la prisión", reza una descripción del avance en X, antes Twitter. Así, al parecer, el nuevo adelanto reescribe la toma final del anterior, cambiando el escenario de la lucha.

Por otro lado, la misma publicación detalla que Peter ya no necesita lanzarredes, pues ha desarrollado telarañas orgánicas y tiene una conversación con Bruce Banner sobre una forma de suprimir el ADN mutante. El chico quiere deshacerse de los aspectos negativos de la mutación, pero conservar los buenos, y el profesor le pregunta cómo decide cuál es cuál.

Here is The Full Description Of The Second Trailer for Spider-Man: Brand New Day.



My name is Peter Parker. The Spider-Man: Brand New Day trailer begins in a prison. Spider-Man and The Hand get into a fighting stance, we see several acrobatics from The Hand, and the scene ends… pic.twitter.com/65ivQPHZCL — The Beyond Reporter (@Beyondreporter1) June 6, 2026

JEAN GREY AMENAZA A MJ Y HULK GRIS HACE SU APARICIÓN

La filtración también ofrece algún detalle sobre la amenaza que supone Jean Grey, quien puede congelar a la gente y hablar a través de otros, capacidad que usa para hacer saber a Peter que irá a por MJ. Además, todo apunta a que la mutante está detrás de un Hulk gris, concepto que, según detalla ComicBookMovie, Marvel ya barajó para mostrar al coloso bajo la influencia de la Bruja Escarlata en Vengadores: La era de Ultrón.

"Jean consigue que el Hulk Gris se transforme de alguna manera (probablemente mediante control mental). Hulk se vuelve gigante, y Peter se asusta mucho al ver su tamaño. Peter sale corriendo y Hulk va tras él. Hulk da una palmada y Peter sale volando por el pasillo", señala la publicación de X.

'SPIDERMAN: BRAND NEW DAY' teaser trailer



In Theatres 29 July pic.twitter.com/kSEpNoSLkZ — Yellow Minutes (@yellowminutes) June 8, 2026

El adelanto también incluye un encuentro entre Spider-Man y Ned (que es un gran fan del superhéroe), así como un plano del trepamuros balanceándose por la ciudad con MJ y presentándola a Frank Castle, ya que no tiene adonde ir. Por otro lado, se oye la voz de la tía May recordando a su sobrino la importancia de la "responsabilidad", independientemente de lo "poderoso" que llegue a ser.

En los últimos compases del avance, Spider-Man usa contra La Mano algo descrito como un tornado de telarañas y protagoniza un divertido momento con unos guardias, dejando ver el icónico sentido del humor del personaje.

LA AUSENCIA DE ALGUNOS VILLANOS CONFIRMADOS

El avance parece centrarse en La Mano y Jean Grey y su control sobre Hulk como antagonistas, pero cabe recordar que hay muchos otros villanos confirmados. Se sabe, por ejemplo, que Michael Mando dará vida al Escorpión y que Marvin Jones III será el peligroso Tombstone.

Encabezado por Tom Holland como Spider-Man, el reparto de la cinta también cuenta con Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned, Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher, Tramell Tillman como Bill y Sadie Sink en un papel aún por revelar, pero que se espera que sea el de la poderosa Jean Grey.

En principio, se esperaba que el nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day se lanzase el próximo 17 de junio. Se desconoce si la filtración masiva hará que llegue antes o no.