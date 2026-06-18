Tráiler de Spider-Man: Brand New Day con Peter Parker descontrolado y contra el Hulk más salvaje - SONY PICTURES

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland que llega a los cines el 29 de julio. Y, entre otros retos, en su aventura más madura y oscura, Peter Parker deberá hacer frente a una metamorfosis física y luchar contra la versión más salvaje de Hulk.

"¿Qué me está pasando? Estoy descontrolado", se pregunta Spider-Man al ver que sus poderes fallan durante su enfrentamiento contra Escorpión (Michael Mando) al inicio del adelanto.

Acto seguido, los ojos de Peter se vuelven prácticamente negros y más poderoso que antes, dándole una paliza al villano que lo tenía contra las cuerdas.

Ante estos inexplicables cambios físicos, Parker recurre a Bruce Banner (Mark Ruffalo) tras su clase en la universidad para pedirle ayuda con su problema de ADN mutante. Más adelante, Bill (Tramell Tillman) le revela a Spider-Man que es el único capaz de enfrentarse a una amenaza que nadie puede controlar ni ver y frente a la que es "inmune".

UN HULK MÁS SALVAJE Y FURIOSO... ¿Y JEAN GREY?

Instantes después, el avance muestra a esta figura oculta bajo una capucha controlar a Bruce, al que transforma en un Hulk aún más grande y salvaje, que comienza a atacar al trepamuros, dando una de sus destructoras palmadas y lanzándolo fuera del edificio.

Las imágenes también muestran cómo Peter intenta poner a MJ (Zendaya) a salvo de la amenaza que representa esta nueva villana, mientras recurre a The Punisher (Jon Bernthal) en busca de ayuda y se enfrenta a una horda de letales ninjas vestidos de rojo en una prisión.

Aunque sin duda alguna son las fugaces imágenes del personaje de Sadie Sink en un papel aún por revelar, pero que se espera que sea el de la poderosa mutante Jean Grey, las que más teorías han desatado.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, que toma el testigo al frente de la franquicia tras las tres primeras películas dirigidas por Jon Watts, y con guion de Chris McKenna y Erik Sommers, Spider-Man: Brand New Day también cuenta en su elenco con Marvin Jones III como Tombstone, Jacob Batalon como Ned, o Liza Colón-Zayas, la actriz de The Bear, en el papel de una agente de policía.