Tom Holland señala a su sucesor como el nuevo Spider-Man y quiere ser su mentor como lo fue Robert Downey Jr. - NETFLIX-SONY PICTURES

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 29 de julio. El trepamuros de Tom Holland ha logrado así lo que las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield no consiguieron, una cuarta película de su saga (aunque tanto Maguire como Garfield aparecieron en Spider-Man: No Way Home, antes de eso solo protagonizaron una trilogía y una bilogía, respectivamente). En todo caso, parece que Holland estaría dispuesto a ceder el testigo a un actor más joven en el futuro y ha remarcado que una buena opción sería Owen Cooper.

A pesar de que recientemente el intérprete expuso su intención de seguir encarnando el superhéroe mientras se lo permitieran, también ha reflexionado sobre lo que hará después. En una entrevista concedida a Esquire, Holland ha revelado que le gustaría seguir vinculado a la franquicia como productor, si bien es "bastante difícil conseguir aparecer en los créditos como productor en futuras películas", pero también como mentor de su sucesor.

"Del mismo modo que Robert Downey fue un gran mentor para mí en mis tres primeras películas, me encantaría ser esa persona para quienquiera que venga después", aseguró Holland. Y es que, al igual que en las cintas marvelitas Iron Man era una especie de figura paterna para Peter Parker, detrás de las cámaras, Downey Jr. fue un gran guía para el joven actor, tal y como este ha señalado en anteriores entrevistas.

OWEN COOPER COMO EL PRÓXIMO SPIDER-MAN

Al hablar sobre quién podría tomar su testigo como el trepamuros, Holland señaló que Cooper, que saltó a la fama el pasado año por su papel en Adolescencia, "sería genial". "Obviamente, tiene un talento increíble y ahora mismo está en boca de todos", admitió el actor de Lo imposible y Uncharted, señalando también que el rol podría ser un gran trampolín para una cara nueva.

Cabe recordar que Cooper, cuya interpretación en la miniserie de Netflix le valió convertirse en el actor masculino más joven en ganar un premio Emmy y el segundo actor masculino más joven de la historia en ganar un Globo de Oro (el primero en la categoría de mejor actor secundario de televisión), ya ha expresado su interés en dar vida al superhéroe. "Quiero interpretar a Spider-Man", expuso en declaraciones a i-D Magazine en marzo de 2025. El artículo también mencionaba que el joven había decidido ser actor tras ver a Holland en Lo imposible.