Los nuevos poderes de Spider-Man confirmados oficialmente en un el nuevo clip de Brand New Day - SONY PICTURES

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Tom Holland regresará como Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day, que llega a los cines el 29 de julio. A poco más de un mes para su estreno, un adelanto ha ofrecido un vistazo a los nuevos poderes que exhibirá el trepamuros en la película de Destin Daniel Cretton.

Titulado "Poderes", este spot televisivo muestra a Spider-Man en el aula de una clase para fomentar la vacunación entre los escolares. Sin embargo, las cosas empiezan a torcerse cuando, inesperadamente, la aguja de la inyección no puede penetrar la piel del trepamuros y se rompe. Esto indica que su piel se ha vuelto más resistente que nunca.

En tono de broma, los niños atribuyen sus cambios a una peculiar "pubertad arácnida" y, seguidamente, una voz en off revela que Spider-Man posee telarañas orgánicas, sentidos aumentados y mayor agilidad, como ya venían reforzando los anteriores adelantos de la película. Ya durante la escena en la que se enfrenta a una horda de ninjas en una prisión, Peter parece moverse a una velocidad y agilidad superiores a las de sus adversarios.

The Spider-Man Brand New Day Tv spot has now been released in higher quality pic.twitter.com/KTl2P0C3vl — Spider-Man News (@SpiderMan_Newz) June 21, 2026

¿ES SPIDER-MAN UN MUTANTE?

La mutación genética que Peter Parker adquirió tras la picadura de la araña radiactiva parece estar evolucionando y potenciando sus habilidades de forma biológica, incluyendo la capacidad de generar telarañas orgánicas, una ventaja significativa al no depender ya de fluido arácnido sintético.

Además, el hecho de que su piel haya alcanzado una resistencia extraordinaria y que sus sentidos se hayan desarrollado aún más sugiere que su organismo se está adaptando a nuevas amenazas, aumentando así sus posibilidades de supervivencia y convirtiéndolo en un Spider-Man aún más poderoso.