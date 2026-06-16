Nueva sinopsis de Spider-Man: Brand New Day revela un importante detalle de su gran villano... ¿Será Jean Grey? - SONY PICTURES

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Queda algo más de un mes para que Spider-Man: Brand New Day llegue a los cines, el próximo 29 de julio. Aunque Sony Pictures ya había revelado la sinopsis de la cinta cuando salió a la luz el primer tráiler, ahora la productora ha ofrecido un nuevo resumen que arroja un importante detalle sobre el gran villano de la entrega.

"Es un DÍA TOTALMENTE NUEVO [Brand New Day, en inglés] para Peter Parker. Luchar contra el crimen a tiempo completo como Spider-Man en un mundo que no lo recuerda -y la presión de ver cómo sus viejos amigos siguen adelante sin él- desencadena en Peter un cambio que quizá no tenga fuerzas para controlar. Pero esa transformación podría ser también lo único capaz de detener una nueva e impactante amenaza para la ciudad y para sus seres queridos: un poderoso villano que nadie puede ver", reza la nueva sinopsis compartida en la web oficial.

Aunque el nuevo resumen no dista mucho del primero, los fans se han fijado especialmente en la última frase, que anuncia "un poderoso villano que nadie puede ver". Desde hace tiempo se especula que la gran amenaza podría ser una Jean Grey interpretada por Sadie Sink, algo que sin duda concuerda con esta descripción del personaje, dada su habilidad para controlar mentes y, por tanto, luchar sin mostrar su verdadero rostro.

¿QUIÉN PODRÍA SER EL VILLANO DE SPIDER-MAN SI NO ES JEAN GREY?

No obstante, si efectivamente el papel secreto de Sink es el de la mítica telépata, también cabe la posibilidad de que esta no sea una villana al uso. De hecho, podría ser que la mutante se presente inicialmente como una rival de Peter Parker, intentando parar a la misma persona, pero con diferentes métodos. O también sería posible que Jean esté siendo controlada por el verdadero villano de la cinta.

Puesto que Jean no es el único personaje marvelita capaz de jugar con las mentes de los demás (y el tráiler parece dejar claro que la cinta incluye a alguien con esa capacidad o similar), los fans tienen diversas sugerencias sobre quién podría ser el villano de la nueva entrega del trepamuros. Entre las posibilidades destacan nombres como Mr. Negative, cuyo tacto corruptor en los cómics puede lavar el cerebro y afectar a la personalidad; Spider-Queen, que cuenta con poderes telepáticos; el malvado mutante Rey Sombra o el demonio líder de la Mano, la Bestia.

Hay que decir que los adelantos ya han mostrado a Spider-Man haciendo frente a los ninjas de la Mano y se sabe que la cinta contará con villanos como Boomerang, Tarantula, Escorpión (encarnado por Michael Mando) y Tombstone (interpretado por Marvin Jones III).