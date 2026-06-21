Las estrellas de Spider-Man: Brand New Day destripan (por error) el gran giro para Hulk en la película - SONY/MARVEL

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Falta poco más de un mes para que Spider-Man: Brand New Day llegue a los cines. La cinta marcará el reencuentro de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon tras los eventos de No Way Home. Sin embargo, las estrellas parecen haber puesto al descubierto sin pretenderlo un tremendo giro para Hulk en la película.

"Hulk es verde", afirmó Holland, acompañado de Zendaya, Batalon y Sadie Sink en una entrevista con Fandango.

"¿De verdad? No lo sé", respondió Zendaya. Fue entonces cuando Batalon intervino y pareció anticipar la transformación de Bruce Banner (Mark Ruffalo) en Hulk Gris al decir que "hay otros colores". "Por cierto, yo no dije eso", respondió Holland entre risas.

EL DEBUT DE HULK GRIS EN BRAND NEW DAY PUEDE SER CLAVE

Llegados a este punto, esta versión más grande y desaforada marcaría el fin de una etapa para el coloso esmeralda en el UCM. La introducción de Hulk Gris en Brand New Day devolvería al personaje su vertiente más dramática, aportándole una mayor complejidad emocional y psicológica y devolviéndolo a un primer plano.

De hecho, en los cómics Marvel, Hulk Gris posee un conflicto interno mucho más profundo del que caracteriza a la versión del Smart Hulk e incluso más peligrosa e impredecible.

No obstante, aunque el nuevo tráiler de Spider-Man 4 lanzado por Sony Pictures ha revelado que Banner se transforma en un Hulk salvaje y no como venía apuntando una filtración del adelanto en Hulk Gris en la película, la posibilidad de que termine transformándose en esta versión no es del todo descartable.