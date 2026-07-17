Tom Cruise también se rinde a La odisea de Christopher Nolan: "¡Estoy deseando volver a verla!" - CONTACTO/ UNIVERSAL

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Tom Cruise ya ha visto la La odisea de Christopher Nolan, una de las superproducciones del año. El actor y productor ha defendido en numerosas ocasiones la experiencia de disfrutar el cine en la gran pantalla y, como no podía ser de otra manera, ha visto la nueva superproducción de Nolan tal y como el cineasta británico prefiere: en IMAX 70 mm.

El protagonista de Misión Imposible ha compartido una foto en Instagram en la que aparece sosteniendo su entrada en el cine. "¡Vaya! A Chris [Nolan], a Emma [Thomas] y a TODO vuestro brillante reparto y equipo técnico. Gracias por una noche increíble en el cine. ¡Estoy deseando volver a verla!", reza la publicación, en la que el actor elogia el trabajo de Nolan y su mujer y socia creativa Emma Thomas, así como el de todo el equipo de la película.

TOM CRUISE, UN CINÉFILO EMPEDERNIDO

Aunque Cruise y Nolan nunca han colaborado en una película, hay algo que ambos comparten: su defensa del cine visto en las salas. En el caso de Nolan, el director rompió su relación con Warner Bros. a raíz de la decisión del estudio de estrenar de forma simultánea en cines y en streaming sus películas en 2021, después del confinamiento por el Covid-19.

Además, La odisea es la primera película filmada íntegramente en IMAX, el formato predilecto de Nolan, lo que convierte la cinta en toda una experiencia cinematográfica de "obligado" visionado en salas, preferiblemente IMAX 70 mm, según defiende el director.

Por su parte, Cruise retrasó el estreno de Top Gun: Maverick durante la pandemia del Covid-19 para que se estrenara en cines en lugar de en streaming. La película acabó recaudando casi 1.500 millones de dólares a nivel mundial, lo que llevó a que en 2023 Steven Spielberg agradeciera a Cruise su labor: "Has salvado el pellejo a Hollywood y puede que hayas salvado la distribución en salas. En serio, Maverick puede que haya salvado a toda la industria cinematográfica".

Además, no es la primera vez que Cruise, que tiene previsto el estreno de Digger de Alejandro González Iñárritu el próximo 2 de octubre, promociona públicamente una película de Nolan, pues ya lo hizo en el pasado con Tenet y Oppenheimer.