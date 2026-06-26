¿Tiene Supergirl Escena Post-Créditos? - WARNER BROS.

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Supergirl, la nueva entrega cinematográfica del nuevo Universo DC, ya está en los cines. Milly Alcock protagoniza esta nueva versión de Kara Zol-El, la prima de Superman, basada en los comics de Tom King y que está dirigida por Craig Gillespie. Y al tratarse de una gran franquicia de superhéroes, muchos fans se hacen la misma pregunta... ¿tiene Supergirl escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en sus títulos recientes como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo, que incluía dos tras su desenlace.

Además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o, precisamente, Toy Story. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

¿HAY ESCENAS EXTRA DURANTE LOS CRÉDITOS DE SUPERGIRL?

Pero en el caso de la película dirigida por Craig Gillespie la respuesta es negativa. Supergirl no cuenta con escenas extra ni durante ni después de su desenlace. Así, los espectadores más impacientes podrán abandonar su butaca tras los más de 100 minutos de metraje del filme.

Una decisión que puede resultar sorprendente ya que se trata del primer proyecto del Universo DC que capitanea James Gunn que no tiene ninguna escena post-créditos. Es más, Supergirl marca un pequeño hito al convertirse en la primera película de DC conectada a una franquicia sin una escena extra desde Wonder Woman (sin contar las películas independientes de The Batman y Joker).

Y es que el nuevo DCU tanto sus series de televisión, Creature Commandos y la segunda temporada de Peacemaker tenían escenas posteriores a los créditos. De hecho Superman, dirigida por el propio Gunn y estrenada el verano pasado, conteía dos escenas tras su desenlace.