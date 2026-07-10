¿Tiene Vaiana (Moana) Escena Post-Créditos? - DISNEY

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está en cines Vaiana, el remake en imagen real de la popular cinta de animación de Disney que vio la luz en 2016. Catherine Laga'aia como la joven protagonista y Dwayne Johnson encarnando al semidiós Maui encabezan el reparto del filme dirigido por Thomas Kail, responsable de la aclamada Hamilton. En este punto, son muchos los fans que acuden a las salas haciéndose la misma pregunta: ¿Tiene el remake de Vaiana escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en sus últimos lanzamientos cinematográficos como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo, que incluía dos tras su desenlace. Por contra, el último estreno de la franquicia, Supergirl, no contaba con ninguna sorpresa ni durante los créditos ni al final de los mismos.

Además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o, precisamente, Toy Story. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

VAIANA NO TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS

Y en el caso del filme dirigido por Thomas Kail, la respuesta es negativa. La nueva versión de Vaiana no incluye ninguna secuencia extra ni durante ni después de los títulos de crédito. Así, los espectadores más impacientes podrán abandonar su butaca después de su desenlace tras sus casi dos horas de metraje.

Esta decisión de Disney puede resultar sorprendente, ya que la película original de Moana, la cinta de animación de 2016, sí incluía una secuencia durante los créditos. Se trataba de un pasaje en el que el villano Tamatoa seguía boca abajo lamentándose de que, si se pareciera más a Sebastián, el personaje de La Sirenita, probablemente alguien le ayudaría.

En todo caso, y aunque no haya escena post-créditos, los espectadores pueden disfrutar de la canción original Along the Way, compuesta por Lin-Manuel Miranda específicamente para esta película. El futuro de la franquicia, además, parece asegurado ya que, tras la secuela de animación, Disney Animation ya ha comenzado el desarrollo de otra nueva entrega.