¿Cuántas escenas post-créditos tiene Minions and Monsters? - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines Minions & Monsters, la nueva entrega de la exitosa franquicia de Illumination. Y al tratarse de una franquicia con tanto éxito, no en vano las aventuras de Gru y los Minions son la saga de animación más taquillera de la historia del cine, hay muchos espectadores que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Minions & Monsters escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo, que incluía dos tras su desenlace.

Además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Cazafantasmas, Matrix o Transformers. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring). Y las sagas de animación no iban a ser la excepcion, ya que títulos como Super Mario, Vaiana, Sonic o, más recientemente, Toy Story, también cuentan con escenas post-créditos.

MINIONS AND MOSTERS TIENE CINCO ESCENAS POSTCRÉDITOS

Y en el caso de la película dirigida por Pierre Coffin, la respuesta es afirmativa. De hecho, Minions & Monsters incluye no una, sino varias escenas tras su desenlace.

Concretamente, y sin entrar a destripar el contenido de las mismas, baste decir que se trata de cinco secuencias adicionales y que se intercalan durante los créditos finales. Se trata de pequeños regalos para los fans que en algunos casos sirven para rematar algunas de las bromas de la película y en otros también la vinculan con el universo más amplio de Gru, mi villano favorito.

Ambientada en los años 20, la película relata "la desvergonzada, disparatada y verdadera historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, soltaron monstruos en el mundo y acabaron uniéndose de nuevo en un intento de salvar el planeta del desastre que ellos mismos habían creado".