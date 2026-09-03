Supergirl, el primer fiasco del Universo DC de James Gunn, ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Archivo - Los 8 grandes poderes de Supergirl, la gran antiheroína de DC - WARNER BROS - Archivo

MADRID, 3 Sep. (CulutraOcio) -

Tras su discreto paso por las salas de cine, donde ha recaudado poco más de 125 millones de dólares desde su estreno a finales de junio, Supergirl ya tiene fecha para su llegada a HBO Max. El filme protagonizado por Milly Alcock aterrizará en la plataforma de streaming el próximo 11 de septiembre.

En su vuelo inaugural en el nuevo Universo Cinematográfico de DC, Supergirl revela el origen de la nómada interplanetaria Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, prima de Kal-El, más conocido como Superman. Testaruda, con experiencia en el mundo y a menudo temeraria, Supergirl irradia un heroísmo muy propio: sincero, cercano y siempre según sus propios términos.

Pero cuando un adversario inesperado y despiadado ataca demasiado cerca de casa, Kara une a regañadientes fuerzas con un compañero insólito. Juntos emprenden un épico viaje interestelar, luchando por equilibrar la necesidad de venganza con la búsqueda de la justicia... y por salvar la vida del mejor amigo de Kara, su perro Krypto. Al final, Supergirl demostrará que hacer el bien puede ser duro... y que no siempre tiene por qué ser agradable.

Junto a Alcock, completan el reparto del filme Matthias Schoenaerts (Krem), Eve Ridley (Ruthye), David Krumholtz (Zor-El), Emily Beecham (Alura In-Ze) y Jason Momoa (Lobo). Supergirl también cuenta con el cameo de David Corenswet, que encarna al primo de la protagonista, Superman.

Ambos volverán a encontrarse en Man of Tomorrow, la nueva película del Universo DC dirigida y escrita por el propio James Gunn que llegará a los cines en julio del próximo año y que también contará con la presencia de Lex Luthor, encarnado de nuevo por Nicholas Hoult, y el temible Braniac, interpretado por Lars Eidinger.

El guion de Supergirl es obra de Ana Nogueira y la dirección corre a cargo de Craig Gillespie. Los directores de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, han producido la película, Supergirl se basa en personajes creados por Jerry Siegel y Joe Shuster.