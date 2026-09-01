Gal Gadot atiza fuerte a DC y James Gunn por el trato nada "elegante" a Henry Cavill y mentirle sobre Wonder Woman 3

Archivo - Gal Gadot es Wonder Woman en Batman v Superman - WARNER BROS - Archivo

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

La última vez que Gal Gadot interpretó a Diana Prince en la gran pantalla fue en Wonder Woman 1984, estrenada en 2020. Con la tercera entrega de la franquicia descartada, ahora la actriz se ha pronunciado sobre su salida del Universo DC y cargado contra DC Studios por el trato que le dieron a Henry Cavill, además de explicar por qué no volverá a interpretar a la heroína amazona de Themyscira.

"Me dijeron todo lo contrario", aseguró Gadot al podcast Happy, Sad, Confused después de que le preguntaran si James Gunn y Peter Safran le habían comunicado que su etapa como Wonder Woman había llegado a su fin.

"Me dijeron: 'Vamos a desarrollar el proyecto contigo'. Pero vi lo que ocurrió con los demás. El caso de Henry [Cavill] no fue precisamente elegante, por decirlo suavemente. Lo mismo ocurrió con Patty. Tampoco se hizo de una forma elegante", expuso.

"Creo que todos somos adultos y que todo está bien. Ni siquiera se trata de ellos. Están ahí para hacer lo que creen que deben hacer, y está bien", añadió la actriz de cintas como Alerta roja o Muerte en el Nilo. "Estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de ponerme estas botas, de interpretar a este personaje y de haber sido quien le dio vida en un momento en el que era tan querido y admirado", afirmó Gadot.

Pese a que Gunn y Safran no parecen haber tomado una decisión acertada al descartar Wonder Woman 3, la salida de Cavill como Superman fue algo más compleja. Dwayne Johnson, el protagonista de Black Adam, llegó incluso a presionar a los directivos de Warner Bros. para que el actor, quien hizo un breve y emocionante cameo en el filme, interpretase nuevamente al Último hijo de Krypton.

Warner Bros. incluso llegó a rodar con Cavill un cameo para The Flash que finalmente fue eliminado de la película y comenzó a trabajar en una secuela de El hombre de acero. Pero DC Studios optó por presentar a un Superman más joven, una decisión comprensible teniendo en cuenta la intención de renovar el universo.

La polémica llegó después, cuando Gunn recuperó a otros actores del antiguo DCEU con los que ya había trabajado, como John Cena, que volvió a interpretar al Pacificador. En lo referente a quien tome el testigo de Gadot como Wonder Woman, la intérprete aseguró que solo puede desearle que afronte esta nueva etapa "con ilusión y sinceridad, porque, aunque estemos hablando de películas, superhéroes y todo eso, este personaje significa muchísimo para muchos de nosotros".

"Que disfrute del viaje. Nunca fue mío; yo siempre fui simplemente un vehículo para darle vida. Esto es Hollywood", añadió Gadot antes de adentrarse en los motivos por los que no estaría dispuesta a volver a interpretar a Wonder Woman, independientemente de sus diferencias con DC Studios. "Bueno, todo depende del guion y, normalmente, del director", indicó.

LA VERDADERA RAZÓN PARA QUE GADOT NO REGRESE COMO WONDER WOMAN

"Pero creo que, a estas alturas de mi vida, con cuatro hijos, distintos colegios y todo lo que eso implica, no estoy segura de que quisiera volver a hacer otra película de Wonder Woman y alejarme de ellos durante tanto tiempo. A día de hoy, ya no encaja con mi vida", sentenció.

En diciembre de 2022, The Hollywood Reporter señalaba que la tercera entrega de Wonder Woman se daba por muerta. Patty Jenkins, la directora de la saga, lo confirmó con un comunicado en el que desvelaba sus diferencias creativas con Warner Bros. Sin embargo, en agosto de 2023, Gadot aseguró que seguía en pie hasta que más tarde se dio a conocer que no volvería a interpretarla.

Gunn, habitual en Threads a la hora de desmentir rumores y responder a los fans, evitó pronunciarse sobre el futuro de Wonder Woman tras ser abordado al respecto. No fue hasta el año pasado cuando trascendió que DC Studios había decidido acelerar el desarrollo de una nueva película del personaje cuyo guion se estaba desarrollando.

"Se está escribiendo ahora mismo", aseguró Gunn en junio del pasado año a Entertainment Weekly sin dar más detalles sobre el filme o la actriz que encarnaría a Wonder Woman. Por otro lado, se rumorea que Adria Arjona será quien interprete a Diana Prince en Man of Tomorrow, que tiene previsto su estreno para el 9 de julio de 2027, con David Corenswet y Nicholas Hoult retomando sus respectivos papeles de Kal-El y Lex Luthor tras Superman.