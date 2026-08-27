Superman 2: Man of Tomorrow finaliza su rodaje y James Gunn lo celebra con dos nuevas fotos - WARNER BROS

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Queda poco menos de un año para que la secuela de Superman, Man of Tomorrow, llegue a los cines, el 9 de julio de 2027. Ahora, el guionista y director de la cinta, James Gunn, ha anunciado el fin del rodaje, que comenzó el pasado mes de abril.

"Ya hemos terminado el rodaje de Man of Tomorrow. Ha sido una experiencia realmente maravillosa y estoy inmensamente agradecido a todo el reparto y al equipo", escribió el cineasta y CEO de DC Studios en Threads, compartiendo además dos fotografías.

La primera imagen muestra a Nicholas Hoult, que "se tiró al lago tras la última toma" y la segunda, al "grupo de expertos". "Hacen que rodar películas sea divertido", señaló Gunn.

TRAMA Y REPARTO DE SUPERMAN 2: MAN OF TOMORROW

Superman 2 estará protagonizada por David Corenswet y Hoult, que volverán a interpretar al hombre de acero y a Lex Luthor, respectivamente. Y si bien en la primera entrega ambos fueron enemigos, en la secuela deberán unir fuerzas para enfrentar una amenaza aún mayor, el malvado Brainiac, a quien dará vida Lars Eidinger.

Aparte de Corenswet y Hoult, también retomarán sus papeles de la primera película Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner, Edi Gathegi como Mister Terrific y Milly Alcock como Supergirl. Aaron Pierre se une al elenco como el Linterna Verde John Stewart tras su reciente debut en el Universo DC con la serie de HBO Max Linternas.

Además, el filme asimilará a uno de los superhéroes del Snyderverse, ya que contará con Xolo Maridueña como Jaime Reyes/Blue Beetle, personaje al que ya encarnara en el anterior universo cinematográfico de DC. Otros miembros del reparto incluyen a Andre Royo, Matthew Lillard, Sinqua Walls y Adria Arjona.