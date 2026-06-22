¿Es Supergirl bisexual? Milly Alcock responde - WARNER

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Queda menos de una semana para que Supergirl llegue a los cines. Su protagonista, Milly Alcock, ha compartido su opinión sobre una cuestión que la cinta, que aterriza en las salas este viernes 26 de junio, no aborda directamente: la orientación sexual de Kara Zor-El.

"En honor al Mes del Orgullo, ya que me están haciendo todas estas preguntas... No sé. Creo que lo que hace que esta película sea tan bonita es que no gira en torno a un hombre. Ni siquiera gira en torno al amor", aseguraba Alcock en un evento de Supergirl celebrado en Londres según recoge Comicbookmovie.

"Ya veremos. La verdad es que no lo sé. No lo sé, no lo sé", respondía la actriz, dando largas a la pregunta en un primer momento, para terminar zanjando la cuestión diciendo entre risas: "Probablemente se decantaría por ambas opciones".

¿ES CANON QUE SUPERGIRL SEA BISEXUAL EN EL DCU?

En los cómics de DC, Supergirl ha tenido romances con Nightwing y con Brainiac 5. En otras realidades alternativas, como en DC Bombshells, Kara Zor-El mantiene una relación sentimental con Eloisa Lane, mientras que en DC Elseworlds: Caballeros Oscuros de Acero tiene un romance con Wonder Woman.

La orientación sexual de Supergirl no es una cuestión que la película protagonizada por Alcock aborde directamente. No obstante, aún está por ver si la próxima cinta del nuevo Universo DC de James Gunn, Superman: Man of Tomorrow, que tiene previsto aterrizar en los cines el 9 de julio de 2027, aborda o no este aspecto del personaje.

Dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Alcock, Supergirl también cuenta con el regreso de Corenswet como Superman. Jason Momoa como el cazarrecompensas Lobo, Matthias Schoenaerts como Krem de las Colinas Amarillas, Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll y Emily Beecham y David Krumholtz como los padres de Kara completan el elenco de la película.