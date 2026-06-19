Primeras reacciones a Supergirl: Milly Alcock "brilla con luz propia" frente a un villano "soso" - WARNER BROS.

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

El nuevo universo DC continúa ampliándose con Supergirl, que llega a los cines el próximo viernes 26 de junio. A una semana de su lanzamiento, aquellos que ya han podido ver la película en los primeros pases y preestrenos han compartido sus impresiones en redes sociales.

Y aunque hay opiniones dispares respecto a la película, si hay algo en lo que la crítica parece estar de acuerdo es en el buen trabajo del elenco, destacando tanto el papel protagonista de Alcock como el de Jason Momoa dando vida a Lobo.

"Por desgracia, Supergirl me ha dejado con sentimientos encontrados. Como fan del cómic, estaba (quizás) demasiado ilusionada con la adaptación cinematográfica", escribe la usuaria de X Tessa Smith. La crítica añade que Momoa y Alcock "brillan con luz propia" pero, señala, la película flaquea en ciertas decisiones narrativas y por su antagonista, que tilda de "soso".

Unfortunately Supergirl is a mixed bag for me. As a fan of the comic, I was (perhaps) overly excited for the film adaptation. While Jason Momoa’s Lobo & Milly Alcock shine, some adaptation choices and a bland villain keep it from greatness. It's, simply put, just fine. #Supergirl pic.twitter.com/4uDAvQmjYv — Tessa Smith - Mama's Geeky (@MamasGeeky) June 18, 2026

"Algunos efectos especiales son horribles, pero siempre me gustarán las superheroínas complicadas", comparte en X la internauta BJ Colangelo, destacando las interpretaciones del elenco y describiendo el filme como "una versión entretenida (y a veces deprimente) de Valor de ley ambientada en el espacio".

Milly Alcock is a fantastic Kara, and #Supergirl is an entertaining (and sometimes depressing) take on True Grit in space. Jason Momoa was born to play Lobo, and Eve Ridley shines as Ruthye. Some of the CGI is ugly, but I will always be on board with a messy superheroine. pic.twitter.com/12dAdDqv8N — BJ Colangelo (@bjcolangelo) June 18, 2026

"Supergirl no es en absoluto lo que esperaba", expresa el periodista Mike Ryan en X, explicando que daba por hecho que la cinta tendría un tono similar al de Guardines de la Galaxia o Superman. "En cambio, se parece más a una película de Mad Max, con mundos sórdidos, villanos repugnantes y una heroína autodestructiva", expone.

SUPERGIRL is not at all what I was expecting. I, too, assumed “superhero space movie with needle drops” would have a similar tone to GOTG or even Superman. Instead it looks and plays more like a Mad Max movie, with dirty worlds, gross villains and a self destructive hero — Mike Ryan (@mikeryan) June 18, 2026

Otros, como el redactor en ComicBook.com Chris Killian, sí que ven algo de Guardianes de la Galaxia en la película. "Si metieras GOTG [Guardianes de la Galaxia], Valor de ley y Mad Max en una batidora de DC, obtendrías Supergirl: una aventura espacial sórdida, divertida y, sin embargo, sorprendentemente sombría", escribe el periodista en X, añadiendo que "Milly [Alcock] brilla con luz propia, sobre todo cuando nos adentramos en el trágico pasado de Kara".

If you threw GOTG, True Grit, and Mad Max into a DC blender, you’d get #Supergirl - a grimy, funny, yet surprisingly somber space adventure. Milly shines, especially when we get into Kara’s tragic backstory, but Jason Momoa is having the fraggin’ time of his life as Lobo. (1/2) pic.twitter.com/k2wmb7VMdy — Chris Killian (@chriskillian) June 18, 2026

John Nguyen, redactor en Nerd Reactor, tilda la película de "sosa", lamentando que Alcock no contara con un mejor material que le permitiera "demostrar de lo que es capaz".

I was mostly hopeful going in, even with a few reservations. I love Craig Gillespie's work, and I was excited to see Milly Alcock take on this role. But for me, #supergirl felt bland, and I left wishing she had been given stronger material to show what she can really do. pic.twitter.com/pj5h48bi1I — John Nguyen (@JohnSpartan300) June 18, 2026

SUPERGIRL, "CONMOVEDORA Y LLENA DE EMOCIÓN"

Dan Marcus, colaborador en el pódcast The Film Frontier, asegura que, aunque la cinta "no es perfecta", le gustó mucho. "Una película de superhéroes llena de vida, colorida y entretenida", señala, añadiendo que Alcock demuestra ser "toda una estrella" y que el filme "cuenta con una fotografía magnífica, un humor estupendo y escenas de acción con mucho estilo".

I was a big fan of SUPERGIRL, a lively, vivid, and entertaining superhero film with a lot of heart. Milly Alcock shines as the titular character, establishing she is a star. This has gorgeous cinematography, great humor, and stylish action. It's not perfect, but I had fun. pic.twitter.com/xn2503EMqz — Dan Marcus (@Danimalish) June 18, 2026

Rachel Leishman, colaboradora en medios como Collider y CBR, destaca la construcción del personaje de Kara Zor-El pues, explica, no se define únicamente por ser la prima de Superman. "Es un tipo diferente de heroína y es perfecta en todos los sentidos", sentencia, apuntando que "las chicas también pueden ser complicadas y eso mola mucho".

SUPERGIRL is everything I wanted it to be. Girls can be messy and that rules! Kara isn't her cousin and I really loved how this movie makes that clear. She's a different kind of hero and perfect in every way. pic.twitter.com/38V5fP2MWd — Rachel Leishman (@RachelLeishman) June 18, 2026

"Supergirl es la película de superhéroes que echaba de menos: una historia directa al grano y conmovedora, llena de emoción, sobre todo cuando vemos a Kara a través de los ojos de la pequeña Ruthye", expresa el crítico David Crow, asegurando que Alcock "cambiará para siempre nuestra idea de Supergirl".

Supergirl is the superhero movie I've missed: a straightforward, poignant story with lots of emotion, especially when we see Kara through little Ruthye's eyes. Luckily that's every action scene. Milly Alcock absolutely owns the role and will change our idea of Supergirl forever. pic.twitter.com/LrdtV9ZCJX — David Crow (@DCrowsNest) June 18, 2026

Dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Alcock, Supergirl también cuenta con el regreso de Corenswet como Superman. Junto a Momoa como el cazarrecompensas Lobo, completan el elenco de la película Matthias Schoenaerts como Krem de las Colinas Amarillas, Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll y Emily Beecham y David Krumholtz como los padres de Kara.