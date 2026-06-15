La sorprendente conexión entre Supergirl y el legendario Superman de Christopher Reeve - WARNER BROS

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

A lo largo de los años, muchos actores han dado vida a distintas versiones de Superman pero, sin duda, Christopher Reeve continúa siendo uno de los favoritos de los fans. El próximo 26 de junio verá la luz en cines Supergirl, la nueva película del nuevo Universo DC de James Gunn, y su protagonista, Millie Alcock, ha revelado que hay un detalle oculto que conecta a su personaje con el icónico Hombre de Acero de Reeve.

En su paso por el pódcast Raiders of the Lost, Alcock ha explicado que la capa de su personaje en Supergirl está confeccionada con la misma tela que se utilizó para crear la capa de Superman en la icónica película de 1978 dirigida por Richard Donner. "Sí, creo que encontraron unos 16 metros de esa tela, así que sí, ahora forma parte de la parte trasera de mi capa", aseguraba la actriz.

Tras dar vida a Superman en el filme de 1978, Reeve volvió a encarnar al mítico superhéroe en tres largometrajes más. El actor falleció en 2004 a los 52 años, casi una década después de sufrir un accidente de equitación que le dejó tetrapléjico.

CHRISTOPHER REEVE EN EL NUEVO DCU

No es la primera vez que las películas recientes de DC rinden homenaje al Hombre de Acero de Reeve. Además de su aparición en The Flash, el canto del cisne del Snyderverse, el hijo del actor, Will Reeve, ya hizo un cameo en Superman de James Gunn, estrenada en 2025 y con David Corenswet como protagonista. Aún está por ver si su secuela, Superman: Man of Tomorrow, también incluirá algún guiño a Reeve. La película del nuevo Universo DC de Gunn tiene previsto aterrizar en los cines el 9 de julio de 2027.

Dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Alcock, Supergirl también cuenta con el regreso de Corenswet como Superman. Jason Momoa como el cazarrecompensas Lobo, Matthias Schoenaerts como Krem de las Colinas Amarillas, Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll y Emily Beecham y David Krumholtz como los padres de Kara completan el elenco de la película.