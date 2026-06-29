Supergirl se estrella en taquilla, pero Peter Safran sigue "confiando" en el nuevo DCU - WARNER BROS.

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Supergirl, cinta protagonizada por Milly Alcock y dirigida por Craig Gillespie, ha sufrido un duro batazo en taquilla, recaudando tan solo 68 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana. Peter Safran, dirigente del nuevo Universo DC junto a James Gunn, ha admitido que la cinta no ha cumplido con sus expectativas de recaudación, aunque ha asegurado que forma parte de una estrategia "más amplia" en la que aún confían.

Por poner en perspectiva los 68 millones que Supergirl ha recaudado a nivel global en su primera semana, Joker: Folie à Deux, considerada uno de los grandes fracasos de DC, obtuvo mejores resultados en su estreno en octubre de 2024, con 114,8 millones. La cinta de Gillespie también ha quedado por debajo de los 81 millones que en 2023 recaudó Flash, el filme dirigido por Andy Muschietti. La película protagonizada por Alcock cuenta con un presupuesto estimado de 175 millones de dólares.

De los 68 millones en taquilla que ha amasado Supergirl en su estreno, 38 provienen de Estados Unidos y Canadá y 30 del resto del mundo. En España, la cinta de DC ha recaudado tan solo 629.000 euros este fin de semana, según datos provisionales de Rentrak Spain, situándose en el cuarto puesto en taquilla tras Toy Story 5, Obsession y El día de la revelación.

"Aunque Supergirl no ha cumplido nuestras expectativas de taquilla, no es más que una parte de una estrategia más amplia y a largo plazo de DC Studios en la que seguimos confiando", ha asegurado Safran a The New York Times.

Clayface, dirigida por James Watkins y cuyo estreno está previsto para el 23 de octubre, será la próxima película de DC en ver la luz en cines, seguida de Superman: Man of Tomorrow, del codirector ejecutivo de DC Studios James Gunn, el 9 de julio de 2027. Además, la serie Linternas tiene previsto estrenarse en HBO el 17 de agosto de este año.

TOY STORY 5 CONTINÚA ENCABEZANDO LA TAQUILLA

Tras romper récords sobrepasando los 300 millones de dólares en su primer fin de semana, Toy Story 5 continúa encabezado la taquilla, habiendo ya casi duplicado esa cifra con más de 580 millones recaudados en total a nivel mundial.

Le sigue en el ránking Obsession que, tras haberse convertido en uno de los fenómenos de terror del año, ha llegado a las salas españolas este 26 de junio y ya suma más de 370 millones de dólares a nivel global. Con casi 200 millones en todo el mundo, El día de la revelación de Steven Spielberg ha sido la tercera película que más ha recaudado este fin de semana.

Dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock, Supergirl también cuenta con el regreso de Corenswet como Superman. Jason Momoa como el cazarrecompensas Lobo, Matthias Schoenaerts como Krem de las Colinas Amarillas, Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll y Emily Beecham y David Krumholtz como los padres de Kara completan el elenco de la película.