Un actor de Supergirl y Oppenheimer se retira "frustrado, harto y agotado" - WARNER BROS.

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

David Krumholtz, actor en películas como Oppenheimer o Supersalidos, y que recientemente encarnó a Zor-El en Supergirl, ha anunciado que se retira de la interpretación. Krumholtz ha compartido sus motivos en una publicación en Threads de Instagram, que posteriormente ha eliminado, denunciando que los beneficios que los actores generan para los estudios no se reflejan en las remuneraciones que reciben, e incidiendo en que "el arte basado en la explotación no es arte".

"Hace unos días dejé mi carrera como actor en suspenso, por así decirlo. Es algo que llevaba años temiendo hacer. En concreto, lo que me daba miedo era quedarme sin dinero y no poder soportar estar fuera del mundo del espectáculo. Pero he enviado el mail definitivo. Y tengo que decir que me invadió una enorme sensación de alivio", rezaba la publicación compartida por Krumholtz, según recoge The Hollywood Reporter.

"No sé muy bien qué voy a hacer para ganar dinero ahora, ni cómo lo voy a hacer, pero me acabo de quitar una carga enorme de encima, una cuyo peso realmente no había comprendido hasta que desapareció. Frustrado, harto, agotado", continuaba.

"Este año me ha quedado claro que, si siguiera luchando por conseguir papeles (lo que solía llamar 'hacer audiciones'), lo estaría haciendo por roles que explotan mi talento y mi reputación a cambio de una remuneración que se reduce drásticamente", añadía el actor posteriormente en sus redes, según recoge Variety.

"El arte basado en la explotación no es arte. Y los artistas merecen un porcentaje justo de los beneficios por un trabajo que ayuda a sus empleadores a obtener ingresos. Empecé en una época en la que los estudios de cine y las cadenas de televisión, por muy grandes que fueran, seguían siendo negocios familiares", recordaba Krumholtz.

DAVID KRUMHOLTZ DENUNCIA QUE SUS INGRESOS SE HAN REDUCIDO "DRÁSTICAMENTE"

Además, el actor continuó expresando los motivos de su retiro contestando a algunos comentarios de otros usuarios. "Actuar de forma profesional es un concepto muy diferente al ejercicio de la interpretación en sí mismo. He disfrutado cada minuto de ejercitar ese talento. He disfrutado de toda la expectación. Hubo un tiempo en el que ser competitivo y centrarme en mí mismo realmente me ayudaba en mi carrera. Ese tiempo ha pasado. Para mi enorme sorpresa. Siempre habrá una gran alegría en el ejercicio de la interpretación. Pero para mí, la profesión ha perdido su encanto", sentenciaba.

La filmografía de Krumholtz suma más de 100 títulos, incluyendo series como Ley y Orden o The Studio. El actor ha trabajado en la saga ¡Vaya Santa Claus! y en películas como 10 razones para odiarte, Oppenheimer o Supersalidos. Más recientemente, ha aparecido en Supergirl y en el biopic de Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere.