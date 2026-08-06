Supergirl rubrica su batacazo: la película de DC con menor recaudación desde Catwoman - WARNER BROS.

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Supergirl, la cinta de Craig Gillespie con Millie Alcock en el papel de la heroína protagonista, ha roto un desafortunado récord tras cerrar su recorrido en los cines. Con el filme ya disponible en formato digital y a la espera de su lanzamiento en Blu-ray 4K, previsto para el 8 de septiembre, se ha confirmado que es la película protagonizada por un personaje de DC con menor recaudación desde el estreno de Catwoman en 2004.

Con una recaudación final de 125,8 millones de dólares en todo el mundo, Supergirl se ha convertido en la película de DC con menor recaudación desde Catwoman. La cinta protagonizada por Halle Berry en 2004 recaudó 82 millones de dólares a nivel mundial, según recuerda ComicBookMovie.

Además, si se tiene en cuenta la inflación, Supergirl habría recaudado incluso menos que Catwoman, lo que la convertiría en un fracaso comercial aún mayor. Aunque este tipo de tropiezos no son nada nuevos en el cine de superhéroes, el caso de Supergirl llama especialmente la atención al tratarse de apenas la segunda película del nuevo Universo DC de James Gunn, concebido precisamente para relanzar la franquicia en los cines.

SUPERGIRL TAMPOCO SUPERA A LA PEOR PELÍCULA DEL SPIDERVERSE

Supergirl debutó con apenas 37,1 millones de dólares en el mercado norteamericano y con algo más de 62 millones en todo el mundo, un arranque que ya hacía prever que la película tendría dificultades para recuperar su inversión. No obstante, Peter Safran, dirigente del nuevo Universo DC junto a Gunn, admitió no hace mucho que, aunque la cinta protagonizada por Alcock no cumplió con sus expectativas de recaudación, forma parte de una estrategia "más amplia" en la que aún confían.

Por poner en perspectiva los 68 millones que Supergirl ha recaudado a nivel global en su primera semana, Joker: Folie à Deux, considerada uno de los grandes fracasos de DC, obtuvo mejores resultados en su estreno en octubre de 2024, con 114,8 millones. Asimismo, el filme de Gillespie concluyó su paso por las salas con 45 millones de dólares menos que Morbius, una de las películas de Marvel de Sony que peor funcionó en taquilla, y tampoco ha conseguido superar los 134 millones de dólares recaudados por ¡Shazam! La furia de los dioses ni los 130 millones de Blue Beetle.

Por otro lado, el 9 de julio de 2027 llegará a los cines la secuela de Superman: Man of Tomorrow. La cinta, escrita y dirigida por Gunn, supondrá una nueva oportunidad para que Alcock brille como Supergirl, ya que la actuación de la actriz en el papel ha sido uno de los aspectos positivos del filme de Gillespie por parte de la crítica.