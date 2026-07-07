¿Será Censurada Spider-Man: Brand New Day En Algunos Países? - SONY PICTURES

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

A solo unas semanas de que se estrene Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines españoles el próximo 29 de julio, Sony Pictures ha querido tranquilizar a los fans ante los rumores de una versión censurada de la película en ciertos países.

Según recoge The Direct, los fans de la India se han percatado de que, en la ficha del filme en la cartelera, el tiempo de duración era 5 minutos menor que el de Estados Unidos. Ante esto, muchos han empezado a sospechar que la cinta de Marvel pueda ser censurada como ya lo han sido otras películas y la misma productora se ha pronunciado al respecto, atajando la preocupación.

"¡Nos encanta el entusiasmo que ha despertado Spider-Man: Brand New Day!", comienza la publicación en X, antes Twitter, de Sony Pictures India. "Para aclarar los rumores que circulan por Internet: la película aún no se ha presentado ante la CBFC [Central Board of Film Certification] de la India, y cualquier noticia relacionada con su calificación es inexacta. Para obtener información contrastada, seguid nuestros canales oficiales", expone.

We love the excitement around Spider-Man: Brand New Day!❤️



To address speculation circulating online: the film has not yet been submitted to the CBFC in India, and any reports regarding certification are inaccurate.



For verified information, please follow our official channels. — Sony Pictures India (@SonyPicsIndia) June 18, 2026

La nueva entrega de Spider-Man ha recibido recientemente una calificación de PG-13 (es decir, supervisión de un adulto recomendada para menores de 13 años) por la MPAA, pero, según la mencionada publicación en X, todavía no ha sido calificada por el organismo equivalente de la India.

¿POR QUÉ PODRÍA SER CENSURADA SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY EN LA INDIA?

La preocupación por una posible censura de la cinta protagonizada por Tom Holland no está del todo injustificada. Y es que, el año pasado, según reveló The Hollywood Reporter India, la CBCF solicitó que se silenciara el lenguaje soez de Thunderbolts... para evitar que se le asignara una calificación solo para adultos. Asimismo, el organismo fue el responsable de que se eliminara una breve escena de Superman, cortando el apasionado beso final del superhéroe y Lois Lane.

Las anteriores entregas del Spider-Man de Holland recibieron una calificación U/A (proyección pública sin restricciones con orientación parental) por parte de la CBCF y, aunque sería de esperar que la cuarta cinta siguiera la misma línea que sus predecesoras, hay algunos detalles que podrían influir en su calificación.

Si bien la historia del trepamuros no se convertirá de repente en un filme solo para adultos, la presencia de The Punisher, justiciero conocido por su lenguaje soez y su extrema violencia, podrían hacerla ligeramente menos familiar que las otras.

Por otro lado, teniendo en cuenta que un simple beso fue objeto de censura, si Spider-Man: Brand New Day incluyera alguna escena romántica, esta podría no llegar al mercado indio, tal y como ocurriera con la cinta de DC.

En cuanto a la duración real de la cinta, hace un par de días @Cryptic4KQual dejaba caer en X, que sería de 2 horas y 24 minutos. Es decir, un minuto menos que los 145 minutos que figuraban previamente en las webs de las cadenas Cineworld, en Londres, y Shaw Theatres, en Singapur, y cinco menos que los 150 minutos que AMC Theatres indicó posteriormente en su propia web, si bien esto no se ha confirmado de manera oficial.