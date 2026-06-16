Tom Holland confirma que se ha casado en secreto con Zendaya

15 June 2026, Spain, Madrid: American actress Zendaya and British actor Tom Holland attend the photocall for the presentation of Spider-Man: Brand New Day in Madrid. Photo: David Cruz Sanz/ZUMA Press Wire/dpa - David Cruz Sanz/ZUMA Press Wire/ DPA

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Tom Holland, que volverá a interpretar a Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day, ha confirmado de un modo sutil que se ha casado con Zendaya en secreto.

En una entrevista con Esquire, el actor fue interrogado sobre las fotografías falsas realizadas con inteligencia artificial de su boda con Zendaya en el lago de Como, Italia, con la presencia de sus amigos y familiares. El intérprete británico recordó cómo, al hacerse virales, su abuela llegó a pensar que no la habían invitado a la ceremonia.

Por esa razón, cuando a Holland le preguntaron si algún otro familiar o amigo dio crédito a las fotos, realizó una breve pausa antes de responder: "No, porque todos estaban allí". "Eso es todo lo que diré al respecto", añadió.

Los rumores sobre la boda entre Holland y Zendaya se propagaron rápidamente después de que Law Roach, el estilista de la estrella de Euphoria, difundiera la noticia durante una alfombra roja. "La boda ya se ha celebrado. Te la has perdido. Es totalmente cierto", soltó a Access Hollywood el pasado marzo.

RUMORES Y UN ANILLO DE DIAMANTES

Las especulaciones sobre el compromiso con Holland se dispararon aún más en enero de 2025, cuando la actriz acudió a los Globos de Oro con un anillo de diamantes en el dedo anular, lo que alimentó rumores que posteriormente fueron confirmados por TMZ, citando fuentes cercanas a los intérpretes. Según el medio, la pedida se habría producido entre Navidad y finales de 2024, de forma discreta y privada, en línea con el hermetismo con el que ambos han llevado su noviazgo.

"Nuestra relación es algo que protegemos muchísimo y queremos mantener lo más sagrada posible. No creemos que se la debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras", explicó Holland en 2023 a The Hollywood Reporter.

Además de en Spider-Man: Brand New Day, que llega a los cines el 29 de julio, Holland y Zendaya también coinciden en La Odisea, donde interpretan a Telémaco y a la diosa Atenea, respectivamente. La descomunal superproducción de Christopher Nolan, basada en el poema épico de Homero, se estrena en salas un poco antes, el 17 de julio.